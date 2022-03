Debutta al Teatro della Visitazione “402”, la nuova produzione teatrale del Teatro di Alice

In scena dal 10 al 20 marzo 2022 “402” è un testo scritto a quattro mani da Elettra Zeppi e Francesco Imundi per la regia di Federico Vigorito, che attraverso un susseguirsi di colpi di scena condurrà lo spettatore sino all’ultima, scioccante confessione che traccerà un solco insuperabile tra i due protagonisti.

Marco (Giancarlo Porcari) è un poco noto Senatore della Repubblica, salito di recente all’onore delle cronache perché sotto indagine per reati contro l’ambiente, che attende nervosamente nella sua camera d’albergo l’esito sulla votazione per concedere l’autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Ed è proprio in questa stanza che piomba Anna (Elettra Zeppi), una semplice cameriera dell’albergo in fuga dalle molestie del suo superiore: una coppia messa insieme dal caso, divisi dalle differenze sociali e dalle esperienze di vita, ma uniti da un segreto che cambierà per sempre il loro destino.

“402 è …….” dice Francesco Imundi, autore del testo insieme ad Elettra Zeppi, “un esperimento che siamo felici di portare in scena, soprattutto in un momento come quello attuale, dove c’è bisogno di ritornare all’emozione del teatro dal vivo…e sicuramente questo spettacolo di emozioni ne porta in scena parecchie!”.

E come afferma il regista Federico Vigorito “Nella stanza 402 si consuma una tragedia degna di Sofocle. Per Anna, finalmente, arriva il momento della vendetta. Il momento in cui dentro e fuori – terribilmente – si somigliano”.

“402”

di Elettra Zeppi e Francesco Imundi

regia Federico Vigorito

con Elettra Zeppi (Anna) e Giancarlo Porcari (Marco)

e l’amichevole partecipazione di Paolo Celata

Aiuto regia Francesca La Scala

Scene Area5

Costumi Antonietta Corrado

Comunicazione e Grafiche Walter Del Greco

Dal 10 al 120 marzo 2022 al Teatro della Visitazione, Via dei Crispolti 142 , 00159 Roma

