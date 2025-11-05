Debutta la Lancia Ypsilon HF Rally 4 di Top Gear Team: i fratelli Giordano al via a Scandicci

SI apre, sui colli fiorentini, una nuova esperienza per il team e per i fratelli pistoiesi, fermi dallo scorso giugno.

Serravalle Pistoiese (Pistoia) – Finita l’attesa, per Top Gear Team. Questo fine settimana porterà in gara al 3° Rally Città di Scandicci e Colli Fiorentini la Lancia Ypsilon HF Rally4, affidata ai fratelli Davide e Andrea Giordano

Fermi dallo scorso giugno, quando vinsero la categoria Rally3 al Rally Montecatini Terme e Valdinievole, i fratelli pistoiesi, portacolori dell’ACN Forze di Polizia, si affacciano adesso ad una nuova realtà, quella delle due ruote motrici, in particolare per Davide si tratta di un ritorno dopo cinque anni dalla sfortunata esperienza di Bassano con la Renault Clio R3 ed in generale è comunque dal 2009 che non corrono con una trazione anteriore.

Un salto di qualità, comunque, visto che la vettura del celebre marchio di Chivasso entrata in azione dalla primavera di quest’anno, si è già aggiudicata il titolo tricolore di categoria, accompagnando molti piloti a notevoli soddisfazioni.

Per i fratelli Giordano si tratterà di una gara test, visto che la vettura è stata messa in condizioni di gareggiare da poco tempo ed è stata individuata la gara di Scandicci proprio per le caratteristiche del percorso, in grado di dare forti indicazioni sotto l’aspetto della messa a punto.

Davide Giordano: “Finalmente ci siamo, possiamo debuttare con la Lancia Ypsilon. Non vediamo l’ora di partire in prova speciale, per noi sarà uno scenario un poco “strano”, visto che praticamente è dal 2009 che non corriamo con una trazione anteriore, per cui ci sarà da resettare un po’ tutto. Ma ci proviamo, le gare fatte da questa vettura a livello tricolore ne hanno evidenziato un grande potenziale, vogliamo proprio vedere il suo valore, che di certo sarà alto”.

La stagione dei fratelli giordano è supportata dai partner Magigas, Autodemolizioni Dolfi, AIB-All Insurance Broker SRL – Farmacia del Cintolese – Ditta Pagni Andrea.

FOTO IMAGO

