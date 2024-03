Debutto di stagione sul podio per Luca Bottarelli al Rally Il Ciocco

Luca Bottarelli ha conquistato il secondo posto nel Campionato promozione – Ottima prestazione a bordo della Skoda Fabia Evo Rally2 del Team MS Munaretto gommata Pirelli con Spotup e New Turbomark

Un inizio di stagione con podio per Luca Bottarelli e Manuel Fenoli al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, gara di apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024. Una gara in crescendo, che prova dopo prova lo ha visto diminuire il gap con gli avversari, concludendo la gara in sesta posizione assoluta, ma, cosa più importante, in seconda posizione nel Campionato Italiano Rally Promozione.

Il portacolori di Spot Up e della scuderia New Turbomark Rally Team dopo un avvio cauto, ha iniziato a spingere, portando la Skoda Fabia Evo Rally2 di MS Munaretto sul secondo gradino del podio promozione, conquistando punti importanti in ottica campionato. Una gara con un parterre di contendenti al titolo di grande spessore, che ha reso la prestazione del giovane Bottarelli ancora più preziosa.

“È stata per me una gara in crescendo, abbiamo iniziato abbastanza cauti, forse un po’ troppo sia nel primo giorno di gara, che nel secondo – ha commentato Luca Bottarelli-. Non me la sentivo e non volevo prendermi troppi rischi sin dall’inizio, perché abbiamo chiaro quali sono inostri obiettivi ed era importante non compromettere l’inizio di stagione. Abbiamo fatto dei buoni tempi e abbiamo accusato un problema al semiasse nella prova speciale 9, il Ciocco 3, che ci ha fatto perdere secondi preziosi, problema che è stato prontamente risolto in assistenza dal Team MS Munaretto. Tirando le somme – ha concluso Bottarelli-, sono molto contento del nostro inizio di stagione e sono molto fiducioso perché posso contare su un ottimo pacchetto. Adesso ci concentriamo per la prossima di campionato, il Rally Regione Piemonte”.

Il Rally Regione Piemonte è il secondo round del CampionatoItaliano Assoluto Rally Sparco, in programma dall’11 e 13 aprile, che dentro alla parola “assoluto” racchiude tutta la sua importanza. La 18° edizione delRally Regione Piemonte che anche quest’anno gode del patrocinio della Regione, della Provincia e dell’Automobile Club di Cuneo e assegna il Trofeo “Silvio Stroppiana” porterà sulle strade fra le Langhe e il Roero il meglio della specialità con un evento particolarmente apprezzato anche dai competitor internazionali, che ormai stabilmente scelgono i sinuosi sali-scendi della Langa cuneese capaci di garantire un target tecnico di grande livello.

Foto Massimo Bettiol

Com. Stam. + foto