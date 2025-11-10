Debutto positivo dei fratelli Giordano a Scandicci sulla Lancia Ypsilon HF Rally4 di Top Gear Team

Gara esclusivamente a titolo di test, sui colli fiorentini, con esito positivo dopo due giornate di gara servite a prendere un indirizzo equilibrato per il set-up ed il bilanciamento generale della vettura.

Serravalle Pistoiese (Pistoia) – Una gara esclusivamente a titolo di test, il 3° Rally Città di Scandicci e Colli Fiorentini per Top Gear Team, nel fine settimana scorso. Ha debuttato infatti la Lancia Ypsilon HF Rally4, affidata ai fratelli Davide e Andrea Giordano, chiudendo la competizione al quinto posto di classe, con una prestazione in crescendo, sia per le sensazioni quanto per i riscontri cronometrici.

Fermi dallo scorso giugno, quando vinsero la categoria Rally3 al Rally Montecatini Terme e Valdinievole, i fratelli pistoiesi, portacolori dell’ACN Forze di Polizia, sono tornati su una trazione anteriore dal 2009, una dimensione dunque tutta nuova che ha preso il nuovo corso con la vettura del gruppo Stellantis, la quale sta diventando il riferimento della categoria.

Il compito dei Giordano a Scandicci era esclusivamente quello di testare la vettura, così da individuare la direzione corretta per lo sviluppo, definendo parametri di set-up e bilanciamento generale in vista delle prossime uscite e della gestione di eventuali programmi destinati ai clienti sportivi.

La gara è stata completata raccogliendo una grande quantità di dati e, nell’arco dei due giorni di prove, sono state sperimentate numerose soluzioni. È stato un lavoro impegnativo ma allo stesso tempo entusiasmante, che ha portato notevole soddisfazione. Tale soddisfazione è stata confermata anche dalla progressiva crescita dei riscontri cronometrici: con il passare della gara, il feeling con la vettura diventava sempre più solido.

Davide Giordano: “Tutta la gara è servita per regolare la macchina al meglio soprattutto nel cercare un buon set up di base. L’obiettivo è stato raggiunto con un buon posizionamento in classifica. Più che guardare i tempi, cercavamo di sentire le sensazioni che la Ypsilon ci dava, ha evidenziato un grande potenziale, nulla a che vedere con le trazioni anteriori che conoscevo. La macchina se bilanciata bene può portare a grandi performance. Proseguiremo il lavoro contando di arrivare ad uno stadio di affidabilità e competitività importante entro poco tempo”.

La stagione dei fratelli Giordano è supportata dai partner Magigas, Autodemolizioni Dolfi, AIB-All Insurance Broker SRL – Farmacia del Cintolese – Ditta Pagni Andrea.

