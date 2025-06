Al via nel mese di giugno anche due nuove rotte per Lisbona e Bristol – Salgono a 15 i collegamenti operati da easyJet da e per Palermo nella stagione estiva

easyJet inaugura oggi il nuovo collegamento diretto tra Palermo e Palma di Maiorca, rafforzando ulteriormente il proprio network internazionale dallaSicilia.

La nuova rotta, operativa due volte a settimana – il lunedì e il venerdì – offre ai viaggiatori la possibilità di raggiungere una delle isole più suggestive del Mediterraneo, celebre per le sue spiagge dorate, i panorami naturali e la vivace atmosfera delle Baleari.

A questa novità si affiancano altri importanti sviluppi per la presenza dieasyJet all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino: ad inizio mese è stato inaugurato il collegamento diretto con Lisbona, attivo ogni martedì e venerdì, mentre dal 26 giugno prenderà il via la nuova rotta per Bristol, disponibile due volte a settimana, il giovedì e la domenica.

«Siamo orgogliosi di inaugurare oggi il nuovo collegamento tra Palermo e Palma di Maiorca, una delle destinazioni più amate dai viaggiatori europei e italiani. Con le nuove rotte verso Lisbona e Bristol, ampliamo ulteriormente la rete di destinazioni raggiungibili da Palermo, offrendo ancora più possibilità di viaggio ai passeggeri siciliani e attraendo turisti internazionali che scelgono la Sicilia come meta per le loro vacanze. Il nostro obiettivo è continuare a rendere la Sicilia sempre più accessibile e connessa con l’Europa, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più internazionale», ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

Con le tre nuove rotte in partenza a giugno, sale a 15 il numero totale dei collegamenti nazionali e internazionali operati da easyJet verso 7Paesi europei.

“EasyJet arricchisce l’offerta del Falcone Borsellino per la stagione estiva 2025. L’introduzione di tre nuovi collegamenti particolarmente attesi dai viaggiatori – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – è un segnale che conferma l’interesse della compagnia per la Sicilia, e in particolare per il territorio palermitano, che potrà beneficiare di un incremento del turismo incoming, con ricadute positive sull’intera filiera economica legata al settore turistico”.

