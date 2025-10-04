Dedicazione “Giardino della Pace” in viale Marche a Trapani In occasione della “luce della Pace da Betlemme”

Questa mattina si è tenuta la dedicazione del “Giardino della Pace” in viale Marche a Trapani, in occasione della “luce della Pace da Betlemme”. Alla presenza del Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, del MASCI, degli scout trapanesi, della consulta per la pace.

Un percorso che inizia da lontano, nel dicembre del 2021 il M.A.S.C.I. – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani di Trapani – metteva a dimora, il 12 febbraio 2022, in un fazzoletto di terreno in viale Marche, 25 alberelli.

Da allora gli adulti scout se ne prendono cura per garantirne la vitalità e la crescita. L’intento era che questi alberi avrebbero potuto costituire il punto di partenza di un giardino dedicato alla pace e alla fratellanza tra i popoli da realizzare nella nostra città.

Tale idea si è concretizzata oggi, data che chiude il “Tempo del Creato” che ogni anno, nel mese di settembre, invita tutti a riflettere sulla custodia e cura della “casa comune” e che abbraccia l’immagine proposta quest’anno dal Movimento Laudato si’ del Giardino della Pace (Isaia 32, 14-18) con la dedicazione del boschetto di cui sopra “Giardino della Pace” e l’istallazione di un tabellone in legno che ne descriverà le finalità.



Dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida:



“La pace è come una piantina che poi diventerà un albero adulto. Bisogna prima lavorare il terreno, a metafora della comunità che accoglie, mettere poi a dimora questo seme, questa piantina, innaffiarla ed averne cura ed un giorno diventerà un grande albero con radici ben piantate. Nella simbologia naturale che rispetta le logiche della natura e del creato, nasce e si consolida e si ramifica la pace”

