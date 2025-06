DeejayFox, radio live al MilanoPride 2025

La storia è fatta di silenziose resistenze e grandi conquiste sociali. Il 28 giugno 1969, a New York, avvenne un fatto destinato a contraddistinguere un’epoca: durante un’irruzione allo Stonewall Inn – rifugio di lesbiche, gay, drag queen e persone trans – si scatenarono proteste inattese.

Per la prima volta, la comunità rispose, lottando per difendere la propria libertà: era nato il movimento moderno per i diritti LGBTQIA+. Quel momento diede origine ai “Moti di Stonewall” e trasformò giugno nel “Pride Month”.

Oggi, a 56 anni da allora, Milano celebra la 24ª edizione del Milano Pride 2025 con il tema “Resistenza Arcobaleno”: una mobilitazione contro autoritarismi e odio, in solidarietà con il Budapest Pride vietato, le restrizioni anti?LGBT+ negli USA e in risposta al silenzio italiano sugli eventi in Palestina.

Deejayfox Radio Station è la radio live del Milano Pride 2025. L’emittente, da sempre impegnata nel sociale, celebra quest’anno il dodicesimo anno di attività con la sua proverbiale verve, dislocata tra tre sedi e cinque studi distribuiti tra Cologno, Torino e Vigevano. Radicata nel territorio di Cologno Monzese, sua città natale, promuove iniziative dal basso e sostiene progetti culturali e sociali. Da oltre due anni, collabora attivamente con l’azienda “Consulenza Radiofonica” di Alfredo Porcaro, dando voce a esperienze autentiche e partecipate, fino a raggiungere eventi nazionali di grande rilievo come Sanremo e il Salone del Mobile 2025.

Casafox è partner tecnico dell’evento perché fornirà attrezzature video professionali e personale qualificato nella Content Room, garantendo la produzione dei contenuti ufficiali del Milano Pride 2025 per tutta la giornata.

Il 28 giugno la radio trasmetterà oltre 12 ore di diretta – dalle 09:00 fino al concerto conclusivo – dalla Press Room, portando gli ascoltatori nel cuore pulsante della parata. I nostri speaker, protagonisti di una campagna sui media dal cuore, esprimeranno liberamente idee ed emozioni, in dialogo diretto con il pubblico. Durante la giornata gli speaker della radio intervisteranno Orietta Berti, Mida, Alexa e Ambra Angiolini, per raccontare come la musica e la radio – nate anch’esse dal basso dagli anni ’70 – restino strumenti potenti di libertà, unione e cambiamento.



di Roberto Dall’Acqua



Foto e video liberi da copyright