Defilée colore ed eleganza con le modelle di Progetto Runway

Ormai arrivati al dodicesimo appuntamento con la moda sul Lago di Garda, Spazio Next, Progetto Runway e Convento di Lonato presentano una serata dedicata completamente al colore e all’eleganza.

Dalle 20.30 di domani – mercoledì 28 settembre – si potrà cenare degustando il buffet e aspettando le 21.30 l’inizio dei due défilé; il primo in passerella con gli abiti indossati dalle modelle di Progetto Runway daranno vita ai 18 abiti di Miss Giò di Verona che presenta Jungle style, una collezione che porta una ventata di tropici in città; dagli shorts agli abiti lunghi, invita la donna a tirare fuori il suo lato selvaggio ed esotico, il tutto accompagnato da strass e paillettes per un tocco elegante.

Il secondo défilé porta in passerella l’eclettica ingegnere e fashion designer catanese Maria Giovanna Costa invogliata

irrefrenabilmente a esprimere bellezza, negli ultimi anni presente ad eventi della Fashion WEEK DI Milano sfilando a Palazzo Turati e le cui collezioni sono esposti in showroom di alto livello come l’Atelier di moda-Spazio Next a Desenzano del Garda ed ad eventi e sfilate di grande importanza

La designer crea una Collezione inspirata alla formula 1 di MONACO dove trova spicco l’immagine di una donna nuova, determinata, che ama la praticità e che vuole essere sempre particolare.

Tessuti stampati con grafiche che richiamano le auto da corsa ideati sempre dalla stilista impreziositi da tessuti grigio-argento che richiamano l’asfalto e pizzi con ricami con paillettes che richiamano i copertoni delle ruote.

La collezione TITANIUM firmata MGC è un vero e proprio omaggio al GRAN PRIX.

SPORT E GLAMOUR temi della collezione presentata oggi, ma anche un pizzico di romanticismo presente nell’ altra capsule collection SUMMER TIME

Il carattere multitasking e la GRANDE PERSONALITà della stilista è celebrato in QUESTA sfilata con diverse capsule collections e si riflette nei diversi stili come gli abiti d’alta moda creati con tagli particolari e impreziositi da tessuti articolati.

MGC TENDE AD uno stile globale e contemporaneo che nasce dall’esigenza di restare sempre al passo con il continuo cambiamento della moda e di rendere i pezzi della collezione, unici. L’ intera FILOSOFIA DELL STILISTA CATANESE riunisce la funzionalità

del design all’estetica contemporanea, riuscendo a costruire il proprio successo partendo dalle texure dei tessuti ideate dalla stilista, che raccontano una storia e poi arrivando soprattutto a capi d’alta moda che utilizzano la tradizione, l’ innovazione e la comunicazione con il riciclo e la sperimentazione di tecniche e materiali. Pur orientata al design, ha un approccio easy fashion, rispondendo alle esigenze di una clientela trasversale e delle future generazioni.

L’intento è quello di realizzare una produzione ‘Made in Italy’ creativa,di alto livello culturale ma anche uno stile urbano e dinamico.

Gli abiti che fanno parte delle collezioni esposte nell’atelier della moda di Desenzano del Garda, Spazio Next, si potranno vedere fotografati sul sito nella pagina commerciale del sito www.spazionext.com direttamente sulla pagina dello stilista; inoltre saranno visibili su appuntamento e durante gli eventi organizzati in sede da novembre in poi. L’appuntamento partito a ottobre 2021 con appuntamento fisso ogni ultimo mercoledì del mese, ci vede arrivare alla dodicesima serata, al rientro delle modelle di Progetto Runway dalle passerelle milanesi nella settimana della moda.

La serata è presentata da Marika Buonocore di Five Radio.

A seguire i fotografi Maurizio Capra, Fabio Treccani e lo studio fotografico Spazio Next continueranno con dei mini shooting personali e di gruppo dove il pubblico potrà essere presente e partecipare.

L’ingresso è senza obbligo di consumazione; per chi volesse cenare è consigliabile la prenotazione del tavolo chiamando direttamente al Convento al numero 030.9132046.

di Vittorio Esperia