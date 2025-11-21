Concerti

“DEGNE DI NOTA” concerto di denuncia e lotta contro la violenza sulle donne

Il prossimo 24 novembre, alle ore 17.00, presso la Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani, affidata al Fondo Edifici di Culto, avrà luogo  “DEGNE DI NOTA”, concerto di denuncia e lotta contro la violenza sulle donne, a cura del M° Leonardo Nicotra; gli attori Maria Teresa Coraci ed Enrico Stasi leggeranno testi sul tema.

L’iniziativa, finalizzata a diffondere e radicare il rifiuto assoluto della violenza sulle donne, nasce dal “Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne ” sottoscritto in Prefettura il 28 novembre 2024.

La cittadinanza è invitata a partecipare; l’ingresso è libero e gratuito.

