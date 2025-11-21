Il prossimo 24 novembre, alle ore 17.00, presso la Basilica Maria Santissima Annunziata di Trapani, affidata al Fondo Edifici di Culto, avrà luogo “DEGNE DI NOTA”, concerto di denuncia e lotta contro la violenza sulle donne, a cura del M° Leonardo Nicotra; gli attori Maria Teresa Coraci ed Enrico Stasi leggeranno testi sul tema.

L’iniziativa, finalizzata a diffondere e radicare il rifiuto assoluto della violenza sulle donne, nasce dal “Protocollo di intesa per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne ” sottoscritto in Prefettura il 28 novembre 2024.

La cittadinanza è invitata a partecipare; l’ingresso è libero e gratuito.