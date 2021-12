Dèjà Vu l’esclusivo show di Holly’s Good per il Capodanno 2022

Una fine d’anno in grande stile per il Jet Set Club di Terracina, il nuovo best place to go della Riviera di Circe, presenta, in esclusiva nazionale, il Live Show “Déjà Vu”, ideato, diretto e coreografato dalla vulcanica performer e producer internazionale Holly’s Good.

Una chiusura di 2021 con uno spettacolo dal vivo, completamente rinnovato, lussuoso, sfarzoso, unico nel suo genere, un vero e proprio “fiore all’occhiello” del locale.

Vera e propria cultrice della danza Holly’s Good, ballerina di danza classica professionista diplomata al Royal Ballet di Londra, vera e propria artista a tutto tondo con questo spettacolo debutta anche come coreografa, fondendo tutte le molteplici sfaccettature della danza, tra moderna e tradizionale, in una esplosione di femminilità, dalla classica sulle punte, allo stile Broadway, passando per il Can-Can. I suoi numeri di Burlesque sono accompagnati da applausi a scena aperta,

Le sue splendide Good Girls e i due fascinosi Bad Boys si esibiranno in coreografie e numeri di alta scuola, uno spettacolo innovativo, sofisticato, complesso che ha richiesto 12 mesi per la sua realizzazione, 1000 ore di prove, 12 ballerine, 18 quadri ed una selezione tra musiche ed arrangiamenti degna delle più grandi produzioni internazionali.

Ma Holly’s Good è anche una rinomata e pluripremiata performer di burlesque, famosa a livello mondiale, che con la sua tecnica “most classic” incanta ad ogni numero il suo pubblico, strappando il sold-out sempre ed applausi a scena aperta.

Déjà Vu è uno show che fin dal suo esordio esclusivo, lo scorso 12 novembre, all’opening del Jet Set Club ha riscosso un successo straordinario, tributato anche dalle guest star presenti nelle singole serate da Gianluigi Lembo, agli Audio 2, dalla Smaila Band ad Andrea Sannino.

Un connubio vincente per uno show di levatura internazionale che ha nella ricerca e nella creazione ad hoc dei costumi di scena, il suo ulteriore punto di forza. In questa edizione dedicata alle festività bianchi ventagli di piume e scintillanti vestiti rosso lacca saranno un must have, provenienti, neanche a dirlo da Parigi, dalle stesse sartorie del Moulin Rouge e del French Kiss o dalle sartorie che collaborano con il Teatro dell’Opera di Roma, tra cui spicca un boa di piume di struzzo, da guinness mondiale dei primati per grandezza, fatto a mano in Australia.

Sul palco insieme ad Holly’s Good, la voce unica e prorompente della cantante Valentina Naselli, le Good Girls: Martina Cariello, Flavia Franconi, Angela Caputo, Lucia Bini, Chiara Giaffreda, Alessandra Egidi, Monica Guida, e i Bad Boys: Andrea Cavalieri e Andrea Pozzi, per una fine d’anno assolutamente spettacolare!

L’accesso al locale è consentito nel pieno rispetto delle normative anticovid vigenti.

Com. Stam.