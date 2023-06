Delegazione Dc a Bruxelles: “Il governo Meloni candidi Palermo come sede dell’Autorità Europea Antiriciclaggio”

“Il Governo Meloni candidi Palermo come sede dell’Autorità Europea Antiriciclaggio, sarebbe un segnale importante di attenzione verso il nostro territorio e rappresenterebbe una straordinaria occasione di rilancio economico ed infrastrutturale per la nostra città” è questo l’appello che lanciano l’Europarlamentare

Francesca Donato e il capogruppo della Democrazia Cristiana al consiglio comunale di Palermo Domenico Bonanno, al termine di una visita istituzionale dei consiglieri della Dc al Parlamento Europeo durante la quale sono stati approfonditi diversi dossier, tra i quali proprio quello che vedrebbe Palermo tra le papabili città ospitanti la sede dell’autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, di prossima istituzione.

“L’Italia è uno dei Paesi fondatori dell’UE ma a differenza di Francia e Germania non ha sul proprio territorio sedi importanti di Istituzioni europee. Solo l’agenzia per la sicurezza alimentare a Parma. Visto che è nelle intenzioni della Commissione aprire una nuova agenzia per l’antiriciclaggio, il governo si faccia avanti e candidi Palermo che per cultura ed esperienza giuridica nella lotta alla criminalità organizzata non ha pari nel Paese. L’impatto positivo per la nostra città sarebbe notevole in termini di posti di lavoro e sviluppo. Confido che il governo si attivi al più presto“ dichiara Donato.

“Conoscere da vicino le istituzioni europee rappresenta un’occasione importante per avvicinarle ancora di più alle istituzioni locali e alla nostra quotidiana attività politica” dichiara Bonanno. “Questi tre giorni di meeting e confronti ci hanno permesso di approfondire da vicino le opportunità che l’Europa ci mette a disposizione così da poterle trasformare in azioni concrete a vantaggio del nostro territorio. Strumenti, opportunità e azioni delle quali ci faremo portavoce, con l’intento di diventare ambasciatori di un nuovo modo di fare politica che avvicini sempre di più le istituzioni europee ai cittadini. Un ringraziamento” conclude Bonanno “a nome di tutto il gruppo consiliare, all’Onorevole Francesca Donato per averci dato questa possibilità.”

Alla visita istituzionale hanno partecipato, oltre al capogruppo Bonanno, i consiglieri comunali Salvatore Imperiale e Viviana Raja e i consiglieri di circoscrizione Alessandro Gandolfo, Maurizio Davì ed Ernesto D’Agostino..

