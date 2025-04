Delegazione FederCUSI in visita ad Ancona in vista dei CNU 2025

Sopralluogo tecnico agli impianti e ai luoghi che ospiteranno la fase finale dei Campionati Nazionali Universitari ad Ancona, in programma dal 24 maggio al 1° giugno 2025.

Due giorni di sopralluoghi e incontri. La delegazione, guidata dal Presidente FederCUSI, Antonio Dima, e composta dal membro dell’ufficio di Presidenza, Gianni Ippolito, dal Presidente della Commissione di Controllo, Vincenzo Sabatini, e dal referente della segreteria federale per i CNU, Massimo Buccini, ha visitato gli impianti e le strutture che ospiteranno la 78ª edizione dei Campionati Nazionali Universitari primaverili.

Ad accogliere la Delegazione FederCUSI sono stati il Presidente del CUS Ancona, David Francescangeli, l’Assessore all’Università e alle Politiche giovanili di Ancona, Marco Battino, il Vicepresidente del CUS Ancona, Donato Urbano ed il Segretario Generale Francesco Battistini.

La riunione tecnica operativa, parte integrante di questa due giorni, è servita a fare il punto sugli aspetti organizzativi e a effettuare un sopralluogo presso la Facoltà di Economia, sede dell’accoglienza e dell’accreditamento degli atleti universitari partecipanti a questo importante appuntamento.

Il CUS Ancona, l’Università Politecnica delle Marche e il Comune di Ancona stanno collaborando in sinergia, sotto l’egida di FederCUSI – Federazione Italiana dello Sport Universitario, per garantire il successo del più importante evento nazionale dello sport universitario. La città di Ancona accoglierà oltre 3.000 studenti-atleti, impegnati in 16 discipline, rappresentando tutti e 48 i Centri Universitari Sportivi italiani.

L’Assessore Marco Battino, nel dare il benvenuto alla delegazione, ha sottolineato come per l’Amministrazione comunale l’evento rappresenti una grande sfida e un’opportunità per far conoscere Ancona ai tanti giovani che arriveranno in città.

Il Presidente Antonio Dima ha espresso entusiasmo per l’evento e per la città di Ancona: “Finalmente abbiamo portato questo evento ad Ancona. Faremo tutto il possibile per offrire a questa città una grande manifestazione. Sarà un’importante occasione di aggregazione per gli atleti provenienti da tutta Italia, che avranno modo di conoscersi e condividere esperienze al di là delle competizioni sportive”.

