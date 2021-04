Il contest, lanciato dal Salone dello Studente, da Hubrains e XScoreInsight, coinvolge studenti provenienti da scuole superiori di tutta Italia che si sfidano nella creazione di podcast sui temi dell’Innovazione sociale e della crescita culturale

La 2G del Liceo Scientifico Albert Einstein di Palermo è fra le tre scuole selezionate nella prima tappa di Nomadi creativi, un concorso che coinvolge gruppi di studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Ragazzi che si sfidano a suon di contenuti creativi nella realizzazione di podcast su argomenti legati al tema dell’Innovazione Sociale e della Crescita culturale.

Il podcast con il quale i ragazzi dell’Einstein si sono classificati tra i primi 3 podcast segnalati dalla giuria, nel corso della prima tappa, si intitola “Grand Blue: per aspera ad astra” e ha come focus i lavori del futuro. Alessandro Tumminello, Giuseppe Pillitteri e Samuele Piazza, guidati dal docente Claudio Montalto, hanno incentrato il loro podcast sulle prospettive e le sfide che attendono la Z-Generation alle prese con un futuro disegnato da nuove professioni. “Un podcast che parla di viaggi e colonie spaziali”, racconta Gianni Gaude, direttore di doppiaggio e membro della giuria. “Ci ha colpito perché ben confezionato e perché tratta argomenti non comuni”.

Il podcast è già online sul sito www.salonedellostudente.it oltreché su Spotify, Spreaker, Googler Podcasts e Apple Podcasts.

Insieme all’Einstein, le altre due scuole sul podio sono l’IIS Anton Giulio Bragaglia di Frosinone e il Liceo Artistico Nolfi Apolloni di Fano, che, a loro volta, hanno trattato nei loro podcast argomenti di attualità e rilevanza: la sostenibilità ambientale e la violenza sulle donne.

Il contest, sviluppato da Campus Orienta – Salone dello Studente, Hubrains e XScoreInsight, su progetto di Giustiniano La Vecchia, autore e speaker, fa parte di un progetto che nasce per mettere in contatto e a confronto i giovani su temi di fondamentale importanza con lo scopo di creare una vera e propria community. Tre sono le tappe che porteranno i ragazzi alla finale di giugno: oltre ai tre gruppi, selezionati in questa prima tappa che premia i podcast di marzo, saranno selezionati i migliori podcast che arriveranno ad aprile e maggio. Prima della finalissima del 18 giugno alla quale comunque parteciperanno tutti i podcast inviati. Con premiazione finale a ottobre 2021.

“Abbiamo scelto, per questo primo step, i tre podcast che meglio rappresentano questa generazione straordinaria, piena di coraggio e di passione”, dice Giustiniano La Vecchia, ideatore del progetto.

“Divertendosi nella realizzazione di questi podcast e confrontandosi sulle buone pratiche dell’innovazione sociale, i giovani aumentano la propria consapevolezza sociale, culturale e ambientale”, afferma Domenico Ioppolo, COO Salone dello Studente.

Lungo tutta la durata del concorso, inoltre, ragazze e ragazzi sono coinvolti in una vera e propria community digitale, tramite gli Aperitivi Creativi, incontri virtuali con esperti del mondo dell’Università e del Lavoro sui temi della Social Innovation.

I prossimi appuntamenti: il 22 aprile con “Ispiratori e Ispiratrici per le nuove Generazioni: Ragazzi al centro!”, con Alessandra Morelli, Delegata per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Elisa Forlani, direttore generale di IMA Italia Assistance; Giovanni Tessitore, responsabile funzione Monitoraggio della Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore presso Cattolica Assicurazioni; Serena Porcari, Chairman at Dynamo Academy Social Enterprise. Il 6 maggio, “Professioni del futuro e soft skills”, con Charity Cheah, Co-Founder Tony&Guy Italy; Gianfranco Poledda, Business manager, Arianna Tomelleri, Trainer south Europe presso Happy Holiday Homes. Finale il 20 maggio con i giovani che hanno partecipato al concorso Nomadi Creativi.

Tutti gli incontri si svolgono sulla piattaforma www.salonedellostudente.it

Nomadi Creativiâè un progetto a cura di: Salone dello Studente Campus Orienta e Campus Orienta Digital, azienda leader nel campo dell’orientamento scolastico, organizzatrice dei Saloni dello Studente in presenza e Digitali e della piattaforma Campus Orienta Digital (www.salonedellostudente.it); ideato da Giustiniano La Vecchia, autore, speaker ed esperto in Processi di Gestione dell’innovazione (www.giustinianolavecchia.it). In collaborazione con HUBrains, Organizzazione non profit che si occupa di alta formazione sulla conduzione d’impresa e per lo sviluppo delle nuove generazioni (www.hubrains.org) e XScoreInsight, startup innovativa, che opera nella valutazione e implementazione della Cultural Growth & Social Innovation all’interno delle organizzazioni mediante l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale (www.xscoreinsight.com).

Media Partner: Telesia, media tech company, leader del segmento Go Tv (www.telesia.it); Radio Classica (www.radioclassica.fm). Partner tecnici: ODS, Operatori Doppiaggio, Centro internazionale di doppiaggio, scuola di doppiaggio e produttrice di audiolibri (www.odsweb.it); Voci nell’ombra, il Festival internazionale del doppiaggio; Parafioriti Confezioni, azienda di eccellenza artigiana che si occupa di abbigliamento (www.parafioriticonfezioni.it).

Com. Stam.