DEN CANTA “VIAGGI SOLA” PER ESSERE SE STESSI  

DAL RACCONTO DI UNA SUA GIOVANISSIMA ALLIEVA, UNA VISIONE INTIMA E SINCERA SUL PERCORSO TRANSGENDER E LA LIBERTÀ DI ESSERE SE STESSI

Il 17 maggio, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, il cantautore, musicista, compositore e insegnante di musica reggiano DEN, al secolo Daniele Mammi, torna nei digital store con una toccante poesia tra le note, “Viaggi Sola”. Questa canzone è nata da un momento di profonda connessione tra DEN e una sua giovanissima allieva, straordinaria nonostante i suoi soli tredici anni, che ha trovato la forza di condividere con lui la sua esperienza transgender, trasformando tale fiducia in una lucente e suggestiva espressione artistica.



Ascolta su Spotify: https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG13ExMQPDpdQfHl4ZNd/gzRvRVwJhnEB)



Un legame intenso tra due diverse generazioni, storie e racconti personali che si intrecciano sul fil rouge dell’ascolto e del non-giudizio: attraverso questo brano, l’esperienza vissuta dalla protagonista adolescente, diventa un simbolo di coraggio, speranza e amore. DEN, nel suo ruolo di insegnante, ha avuto l’onore di accompagnare e osservare da vicino questo percorso di scoperta e apertura, trasformando un significativo capitolo di vita in un emozionante richiamo alla libertà d’espressione, individuale, sociale e artistica.

«In qualità di insegnante di musica – spiega DEN – è stato per me un grande onore e motivo di orgoglio essere testimone della fiducia e dell’apertura di questa mia giovane allieva. La sua forza nel condividere la sua esperienza di vita mi ha toccato e ispirato moltissimo, motivandomi a scrivere “Viaggi Sola”. Questo brano è il risultato di quella connessione unica e rappresenta il mio impegno a sostenere il coraggio di essere se stessi senza paure».

Successivamente, DEN ha aggiunto un tocco di romanticismo e poesia alla narrazione del pezzo, arricchendola grazie dall’osservazione di un momento di tenerezza e intimità tra due ragazze su un treno. Questa scena di dolce connessione, ha fornito ulteriore ispirazione al cantautore emiliano, permettendogli di estendere e approfondire il racconto già potente della sua allieva e della sua esperienza transgender, con la speranza che nessuna persona in fase di transizione, debba più sentirsi dire, dagli altri e dalla propria voce interiore, “Viaggi Sola”. L’incontro sul treno, ha poi trasformato il brano in un vero e proprio manifesto musicale sull’amore libero da pregiudizi, sottolineando e celebrando la forza e la determinazione necessarie per essere autenticamente se stessi in un mondo ancora troppo spesso incline a giudizi e pregiudizi.



DEN porterà la sua musica e il suo messaggio di inclusione dal vivo, esibendosi domenica 11 Agosto 2024 al Festivald’enza di Bibbiano (RE). Un’occasione unica per assaporare l’emozione delle sue canzoni, e per celebrare insieme la speranza, il coraggio, la libertà e la sincerità che caratterizzano il suo repertorio.



Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, girato al Cottonbro Studio, che aggiunge un vivido strato di espressione alla narrazione.



Guarda il video: https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeG7uh6BNaNz7WUaV2rxt/n93gikc49x4b).



Facebook https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGEm9F0KlY8bcJtF1AY9/8iLXX_OMYJYF)

Instagram: https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/SMK1E8tHeGLdbNpHwiI5i9ByzT8P/RrV1gUIzzlX7)

di Elisa Serrani