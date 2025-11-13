Denunce e sequestri per armi bianche e violazioni al codice della strada

Santa Maria di Licodia e Adrano . Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, i militari della Stazione di Santa Maria di Licodia e quelli della Stazione di Adrano, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”,

hanno intensificato i controlli nei centri abitati e nelle aree periferiche al fine di prevenire e reprimere reati in materia di armi, stupefacenti e sicurezza stradale.

L’attività, condotta nell’arco dell’intera giornata, ha portato all’esecuzione di cinque perquisizioni personali e veicolari nonché di un ulteriore controllo che ha portato al sequestro amministrativo di una dose di marijuana e la conseguente segnalazione alla Prefettura di un giovane del posto quale assuntore, con contestuale ritiro della patente di guida.

Nel corso del servizio sono state complessivamente controllate 28 persone e 14 veicoli, elevando due contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada per un ammontare di oltre 1.000 euro, e disponendo il sequestro amministrativo di un’autovettura priva della prevista copertura assicurativa.

Parallelamente, i Carabinieri della Stazione di Adrano hanno condotto mirate attività di contrasto ai reati contro il patrimonio e all’uso di armi improprie, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di 4 soggetti in distinte operazioni, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel primo episodio, avvenuto in via della Costituzione, due minorenni — un 17enne di Adrano e un 16enne anch’egli residente nella cittadina adranita — sono stati sorpresi a bordo di un motociclo mentre tentavano di eludere un controllo. A seguito di perquisizione, uno dei giovani è stato trovato in possesso di un coltello di 17 centimetri e di attrezzi atti allo scasso. Per entrambi, dunque, è scattata la denuncia per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, in concorso, mentre per il conducente è stata contestata anche la recidiva per guida senza patente.

In un secondo intervento, lungo la contrada Pulica, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un’autovettura con due uomini a bordo, rispettivamente di 23 e 22 anni, residenti nel Siracusano. Il passeggero, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltellino a serramanico di circa 7 centimetri, per il quale non ha saputo giustificare il porto. Anche in questo caso, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.