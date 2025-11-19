Denunciato dai Carabinieri dopo un controllo per violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale

Catania. Nel quadro del continuo controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno denunciato un 53enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, per “violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale”.

I militari dell’Arma, nella circostanza, in tarda serata transitando in via Acquicella Porto hanno proceduto al controllo di un’auto media, a bordo della quale hanno scorto due uomini, ed hanno identificato, quale conducente, il 53enne catanese.

In seguito ai primi accertamenti, sulla regolarità dei documenti relativi al veicolo, è emerso come fosse priva di copertura assicurativa obbligatoria e, pertanto, è stato contestato l’illecito amministrativo al 53enne e l’auto è stata sottoposta a sequestro.

Proseguendo nelle attività del controllo i Carabinieri hanno accertato che il 53enne era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S e sottoposto a controlli di polizia nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00.

Considerato che il controllo era avvenuto in tale fascia oraria e il 53enne non aveva comunicato a nessuno l’allontanamento dal proprio domicilio, è scattata per lui, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.