Denunciato dai Carabinieri un 35enne responsabile di furto aggravato Video

Aci Sant’Antonio (CT). Beccato un 35enne di Viagrande che, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale perché responsabile di furto aggravato.

Grazie al potenziamento dei servizi di controllo del territorio in questo periodo estivo, come disposto dal comando provinciale dell’Arma, in piena notte i Carabinieri della “Radiomobile”, transitando in via Lavina intorno alle 03.30, hanno notato il 35enne che alla loro vista ha tentato invano la fuga, addirittura lanciandosi dal tetto di un esercizio commerciale.

I militari lo hanno subito bloccato e riconosciuto, in quanto già noto alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie.

Alle domande degli investigatori dell’Arma, l’uomo ha fornito una fantasiosa giustificazione, sostenendo di essere stato inseguito da un uomo e che, per sfuggirgli, sarebbe salito su quel tetto.

La tesi non è stata, minimamente, presa in considerazione dai militari che, dopo un rapido controllo, hanno trovato nelle tasche dei suoi pantaloncini la somma di 63,20 euro in monete, oltre a una banconota strappata e a un cellulare con la luce led ancora accesa.

L’uomo è stato quindi bloccato e messo in sicurezza in attesa dell’arrivo della proprietaria dell’attività, giunta in pochissimo tempo sul posto.

A quel punto i Carabinieri hanno dato avvio al sopralluogo presso l’esercizio commerciale, durante il quale è stato constatato che la saracinesca appariva integra. Successivamente, insieme alla titolare, hanno eseguito una verifica più accurata anche sul retro del locale, accertando, anche dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, che il 35enne aveva poco prima forzato una porta secondaria e, una volta introdottosi all’interno, aveva sottratto il contenuto della cassa.

Per l’uomo, dunque, non c’è stato scampo ed è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.