Denunciato dai Carabinieri uno spacciatore di droga

Maletto (CT). Beccato in flagranza il 27enne di Maletto che, sulla base degli indizi raccolti ancora da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Potenziamento dei servizi di controllo del territorio ed esperienza di “mestiere” dei Carabinieri della Radiomobile, hanno loro suggerito di procedere intorno alle 15.00 al controllo di quei due giovani di 25 e 27 anni, entrambi a loro già noti, notati discutere tra loro nei pressi di Piazza IV Novembre.

I militari avevano in particolare già “puntato” il 27enne che, come descrittogli dalle voci “ben informate”, sarebbe stato molto attivo in paese nell’ambiente degli spacciatori di droga.

Gli stessi militari inoltre, transitando proprio poco prima dinnanzi l’abitazione di quest’ultimo, in pieno centro cittadino, avevano visto davanti la porta d’ingresso alcuni minorenni che attendevano qualcuno, i quali, però, alla loro vista si sono dileguati a gambe levate per le vie circostanti.

I Carabinieri hanno quindi fermato i due ma il 27enne, intuito che il controllo non si sarebbe esaurito sul posto ma sarebbe stato certamente esteso anche alla propria abitazione, ha inteso “collaborare” confidandogli di detenervi un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente.

Giunti pertanto anche alcuni colleghi di rinforzo, i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione in compagnia del 27enne che, come anticipatogli, ha consegnato loro un contenitore di plastica contenente 30 grammi non ancora suddivisi di marijuana del tipo “Amnesia”, una varietà di canapa indiana caratterizzata da un’elevata concentrazione di principio attivo. Nel prosieguo della perquisizione, però, i militari hanno anche trovato un bilancino di precisione, nonché il relativo materiale necessario al confezionamento delle singole dosi di droga.