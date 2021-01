Palermo – I consiglieri comunali Licia Fullone (Fratelli d’Italia) e Salvatore Di Lisi (Patto per Termini) hanno depositato oggi una mozione per impegnare la Amministrazione comunale di Termini Imerese a prendere posizione contro la costruzione in Sicilia dei depositi nazionali per rifiuti radioattivi.

Riteniamo che sia veramente sconcertante ipotizzare che territori vocati principalmente al turismo e all’agricoltura diventino la sede di depositi di rifiuti radioattivi, essendo tutto ciò in evidente contrasto con le aspettative degli operatori economici interessati”, scrivono. “Ove realizzato, questo progetto del Governo nazionale determinerebbe ulteriori svantaggi per l’intera Regione, già gravata da pesanti situazioni di ritardo strutturale ed infrastrutturale, con particolare riferimento al probabile calo di interesse da parte del mercato internazionale per i nostri prodotti e per i nostri siti turistici. La Sicilia e i Siciliani hanno già pagato un caro prezzo a causa di scelte scellerate che hanno prodotto danni ambientali e rischi per la salute. Tutti i Siciliani devono quindi opporsi alla decisione di costruire depositi di rifiuti radioattivi in Sicilia, per le gravi conseguenze che ne deriverebbero. Chiediamo alla Amministrazione comunale di esprimere la vicinanza e la solidarietà della nostra Comunità ai Comuni direttamente interessati dal progetto di costruzione dei depositi di rifiuti radioattivi e di sostenere ogni iniziativa che sarà posta in essere dai cittadini, dagli amministratori locali e da tutte le associazioni che si stanno mobilitando”.

Fratelli d’Italia ha lanciato una petizione on line per la raccolta di firme contro questo inaccettabile progetto, al fine di sensibilizzare il Governo centrale affinché tenga conto delle aspettative del nostro Territorio e delle nostre comunità”.

