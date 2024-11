Depuratore di Priolo, Ternullo (FI): Condivido l’impegno del Presidente Schifani

Siamo sulla strada giusta per garantire trasparenza, rigore e sostenibilità” Siracusa: “Oggi, partecipando all’importante incontro sul futuro dell’area industriale di Priolo, ho apprezzato le parole del Presidente Schifani, dalle quali emerge l’impegno concreto da parte della Regione Siciliana a coniugare la salvaguardia del polo industriale con il rispetto delle normative ambientali.

L’istituzione del tavolo tecnico-giuridico rappresenta un passo fondamentale per affrontare in modo strutturato la delicata questione delle emissioni. Grazie alla collaborazione tra Regione, Ministeri competenti e forze produttive, e con il contributo scientifico di Arpa Sicilia, siamo sulla strada giusta per garantire trasparenza, rigore e sostenibilità. È fondamentale che le attività del depuratore consortile proseguano, assicurando al tempo stesso il completamento degli interventi necessari entro il 2026. Questo percorso non riguarda solo Priolo, ma l’intero tessuto economico e sociale siciliano, strettamente legato a un comparto industriale strategico per l’Italia”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo collegata da remoto a causa dei lavori parlamentari a Palazzo Madama, in contemporanea all’incontro sul futuro del depuratore di Priolo nel siracusano.

“Ringrazio altresì il Ministro Adolfo Urso – conclude la Senatrice – per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per il lavoro sinergico con il Governo nazionale e regionale. Ora attendiamo con fiducia i prossimi step operativi dedicati al piano industriale di Eni Versalis, dai quali nelle prossime settimane dovranno emergere parole chiave come la tutela dei lavoratori e dell’economia locale, unendo sviluppo industriale e tutela ambientale. È questa la direzione che dobbiamo continuare a seguire per il futuro del nostro territorio.”

