CALOVETO (Cs) – Località Santa Maria, mettere in sicurezza il tratto di strada che fino ad oggi consentiva di raggiungere l’isola ecologica ed il depuratore comunale con non poche difficoltà; tutelare l’ambiente e contenere la spesa attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico; migliorare le prestazioni dell’impianto di depurazione con interventi di riqualificazione funzionale. – Sono, questi, gli obiettivi sottesi agli interventi di manutenzione il cui progetto definitivo ed esecutivo è stato approvato nei giorni scorsi. Prossimo l’avvio dei lavori.

È quanto fa sapere il sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per questo importante risultato che con gli interventi di efficientamento energetico, riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione e interventi di manutenzione straordinaria sulla strada di collegamento, contribuirà a migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino.

Finanziata dal Ministero dell’Interno per 100 mila euro, l’opera consentirà di far uscire dall’isolamento i siti in alcuni periodi raggiungibili solo a piedi o con particolari mezzi meccanici per le condizioni in cui versa il manto stradale. Sarà riparata, inoltre, la rete fognaria sottostante.

Al fine di rendere più efficiente la linea fanghi del depuratore, sarà installato un dispositivo per la misurazione in continuo dell’ossigeno. L’impianto fotovoltaico, realizzato sulle strutture esistenti del depuratore, sarà collegato alla rete elettrica di distribuzione che ha principalmente lo scopo di iniettare l’energia prodotta in rete contribuendo così a bilanciare l’assorbimento dell’energia necessaria ai fabbisogni elettrici. In generale, l’applicazione della tecnologia fotovoltaica consente, tra le altre cose, la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti, il risparmio di combustibile fossile, nessun inquinamento acustico.

A servizio dell’impianto di depurazione verrà realizzato un castelletto di acciaio per il posizionamento di sacchi più capienti. È prevista, inoltre, l’installazione si sensori per l’attivazione automatica, nel solo momento di bisogno, delle soffianti. Sarà posizionato un tubo che adduce l’acqua dalla condotta che passa sulla SP 251 al depuratore. – (Fonte: Comune di Caloveto– Comunicazione istituzionale/strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

