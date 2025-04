Derive storiche da tutta Italia, musica e cultura sul Lago di Massaciuccoli per il 2° “Le Vele Classiche di Puccini”

Dopo il grande successo della prima edizione nel 2024, realizzata in occasione del centenario della morte del celebre compositore Giacomo Puccini, dal 26 al 27 aprile 2025 il Circolo Velico Torre del Lago Puccini (www.cvtlp.it), in Toscana sulle rive del Lago di Massaciuccoli a 15 minuti dal centro di Viareggio, organizza la seconda edizione dell’unico raduno di barche d’epoca sulle note del celebre Maestro operistico famoso in tutto il mondo.

Da quest’anno”, dice Georges Loupakis, delegato del Circolo per la Sezione Imbarcazioni Classiche e per l’organizzazione dell’evento “la manifestazione si candida a diventare il più grande raduno nazionale di derive storiche. Non è solo una competizione, ma un modo per ricordare e celebrare la tradizione nautica, proprio come avveniva in passato quando le derive affollavano le acque”. Gli fa eco Rodolfo Collodi, vice presidente del CVTLP: “Qui sport, storia, musica, cultura e marineria si fondono all’interno di un ecosistema naturalistico di inestimabile valore, il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli che ospita un’elevatissima varietà di specie faunistiche e floristiche”. Sarà proprio in questo contesto che verrà accolta una flotta di imbarcazioni, soprattutto in legno, appartenenti alla categoria delle derive (Flying Junior, Flying Dutchman, Vaurien, Dinghy 12’, Finn, Snipe, Strale e molte altre), Classi Metriche come i 5.50 Metri S.I. (Stazza Internazionale), piccoli cabinati a chiglia fissa ed eventuali vele latine e barche in vetroresina costruite prima del 1980. Due le veleggiate in programma, alle quali si aggiungeranno una serie di eventi volti a fare conoscere le bellezze del luogo, le dimore storiche del territorio, il Belvedere Puccini, il Gran Teatro all’aperto e la casa-museo del Maestro Puccini.

La seconda edizione delle “Vele Classiche di Puccini” è organizzata dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini, dove confluiranno le imbarcazioni iscritte, in collaborazione con il Comune di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano, con il supporto organizzativo di ICARE, FIV (Federazione Italiana Vela), Città di Viareggio e Viareggio Porto 2020. Patrocinatori dell’evento la Regione Toscana, Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, La Provincia di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini Lucca, Comune di Massarosa, Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, ASDEC (Associazione Scafi d’Epoca e Classici), Fondazione Museo Barca Lariana.

LE VELE CLASSICHE DI PUCCINI, IL PROGRAMMA GENERALE 2025

Venerdi 25 aprile

Arrivo delle imbarcazioni presso il Circolo Velico Torre del Lago Puccini

Sabato 26 aprile

Ore 13.00: Partenza della prima veleggiata

Ore 14.00: Gita in battello o navicello (su prenotazione a regate@cvtlp.it)

Ore 16-20: Esposizione imbarcazioni e votazioni per il premio “La Fanciulla di Puccini”

Ore 16.30: Conferenza “Navigando nel Tempo: La storia delle barche a vela dal 1800 ad Oggi” di Alex Mazzoni e Ferdinando Zanoletti

Ore 18.30: Concerto al tramonto tra le barche della violinista Ester Saccenti e del pianista Piotr Yanchuk

Ore 20.00: Cena regatanti (eventuali accompagnatori su prenotazione a regate@cvtlp.it)

Domenica 27 aprile

Ore 09.30-11.30: Visita alla casa-museo del Maestro Puccini (su prenotazione a regate@cvtlp.it)

Ore 11.00: Conferenza “La barca del Maestro Puccini prende forma” del maestro d’ascia Nicola Checchi

Ore 13.00: Partenza della seconda veleggiata

Ore 16.30: Premiazione della veleggiata e assegnazione del premio “la Fanciulla di Puccini” presso il Gran Teatro all’aperto

Ecco il link per l’iscrizione a “Le Vele Classiche di Puccini”: https://www.cvtlp.it/events/le-vele-classiche-di-puccini-2025/. La quota comprende la partecipazione alle due conferenze, il concerto, la cena del sabato sera, l’aperitivo e la premiazione di domenica, varo e alaggio con gru (previa segnalazione nella scheda di iscrizione), l’ormeggio presso il porticciolo del circolo per le notti di venerdì e sabato (previa segnalazione nella scheda di iscrizione), gadget dell’evento. L’iscrizione è gratuita per bambini di età inferiore ai 14 anni. Per eventuali accompagnatori non iscritti alla regata la partecipazione alle manifestazioni collaterali è gratuita mentre il costo per la cena è di 30 euro a persona.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Circolo Velico Torre del Lago Puccini Via delle Torbiere 1 – Torre del Lago 55049 Viareggio (LU) www.cvtlp.it – E-mail: regate@cvtlp.it

Georges Loupakis +39 335 5412357 – Rodolfo Collodi +39 328 7376503

Iscrizioni online: https://www.cvtlp.it/events/le-vele-classiche-di-puccini-2025/

