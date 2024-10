Derubavano i commercianti: tre catanesi denunciati dai Carabinieri

Catania. Costituivano un affiatato gruppo di “manolesta” i tre catanesi, un uomo di 42 anni e due donne di 29 e 40 anni, sorpresi l’altro giorno e denunciati per furto aggravato dai Carabinieri della Stazione di Catania Ognina.

Questa volta il trio, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso reati contro il patrimonio, aveva scelto come vittima la proprietaria di un negozio di via Messina, una 63enne catanese, che quando ha visto entrare i 3 all’interno del suo negozio, di certo non pensava avessero già un piano per rubarle la borsa.

Invece i malviventi, come emerso dalle indagini svolte dai Carabinieri, hanno agito secondo un collaudato copione che prevedeva che la 40enne facesse da “palo” mentre la 29enne, con il pretesto di visionare alcuni articoli in vendita, distogliesse l’attenzione dell’esercente, lasciando, in tal modo, ampio “margine di manovra” al suo complice che, nel frattempo, si sarebbero preoccupato di arraffare la borsa, solitamente lasciata dietro la cassa dalle impiegate dei negozi.

Questa volta, però, i tre non l’hanno fatta franca perché la vittima si è subito accorta del furto e ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri che, immediatamente, hanno attivato le indagini.

La ricostruzione dei fatti è stata realizzata, dagli uomini dell’Arma, attraverso la disamina dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona che, intorno alle 18.30, hanno registrato l’arrivo in negozio della ragazza più giovane e, successivamente, quello dei due complici a bordo di una Fiat Panda. Come in un rodata sceneggiatura, dunque, anche quel giorno, ognuno di loro ha recitato un ruolo ben preciso e, mentre la ragazza si è finta interessata all’acquisto di alcuni oggetti, impegnando perciò la titolare, l’altra donna ha fatto “da palo”, ferma dinanzi alla vetrina. L’uomo, così, ha avuto tutto il tempo di adocchiare la borsa della proprietaria, afferrarla e nasconderla sotto la maglietta, per poi sgattaiolare fuori.

Compreso il modus operandi della banda grazie, anche, alle immagini estrapolate dai video esaminati, gli investigatori hanno avviato immediatamente le ricerche dei tre complici.

Le immagini, infatti, hanno permesso di individuare chiaramente la targa del veicolo, consentendo così agli investigatori dell’Arma di risalire all’utilizzatore del mezzo. Le verifiche si sono concentrate, pertanto, su diverse aree del territorio fino a quando, il giorno seguente, l’auto è stata finalmente rintracciata in via Solferino. Il veicolo, pertanto, è stato subito bloccato con i tre malfattori all’interno, che non hanno avuto il tempo di reagire.

I tre complici, quindi, sono stati condotti in caserma e denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.