“Deteneva in casa armi clandestine. 21enne arrestato dai Carabinieri”

Un arresto per “detenzione di armi clandestine e munizioni” è stato eseguito ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Messina Giostra, che hanno scovato – a casa di un 21enne, messinese – un fucile a canne mozze con 32 cartucce e una pistola con matricola abrasa.

L’arresto è scaturito da una perquisizione domiciliare che i militari dell’Arma hanno eseguito nell’ambito di una serie di controlli di iniziativa finalizzati a ricercare armi illecitamente detenute, nonché volti a reprimere eventuali condotte illecite connesse.

In particolare, in una busta occultata sopra un pensile della cucina, i Carabinieri hanno rinvenuto il fucile e le relative munizioni, nonché la pistola, in relazione alle quali il soggetto non aveva alcun titolo di detenzione.

Il 21enne è stato quindi arrestato e tradotto nel carcere di Messina a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre le armi e le munizioni – dopo essere state sequestrate – saranno poi consegnate ai Carabinieri del RIS di Messina per gli esami balistici del caso, finalizzati non solo a risalire alla loro provenienza, ma anche a verificare l’eventuale pregresso utilizzo per la commissione di altri reati.