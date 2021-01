I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale (BO) hanno arrestato un 24enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito ieri pomeriggio, durante un posto di controllo alla circolazione stradale che i militari stavano facendo in via Antonio Cavalieri Ducati. Inizialmente, il giovane automobilista, alla guida di una Volkswagen Golf, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, poi, sottoposto a una perquisizione domiciliare, è finito in manette perché deteneva qualsiasi tipo di droga: hashish, marijuana, cocaina, eroina ed estasi del peso complessivo di circa 1 kg che aveva nascosto in varie zone di un appartamento, tra cui la stanza da letto del nonno materno che non sapeva nulla dell’attività illecita del nipote. Di fronte all’evidenza dei fatti, il 24enne si è assunto la proprietà di quanto sequestrato dai militari, compresa la somma contante di 1.425 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e una pistola giocattolo sprovvista del tappo rosso. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane spacciatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti all’Autorità giudiziaria per l’udienza di convalida dell’arresto, prevista nella mattinata odierna.