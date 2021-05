I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 34enne tunisino, senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È successo alle ore 20:30 di ieri, durante un servizio di controllo del territorio che i militari stavano facendo nei pressi dei Giardini Lunetta Gamberini, una zona segnalata dai cittadini al 112 per la presenza di una persona sospetta in sella a una bicicletta. Grazie alla descrizione dettagliata del soggetto, i militari sono riusciti a individuarlo in via Pontevecchio mentre stava vendendo, in cambio di una banconota da 20 euro, un involucro di piccole dimensioni a un’altra persona, fuggita alla vista della pattuglia. Bloccato dai Carabinieri e sottoposto a una perquisizione personale, il ciclista, 34enne tunisino e incensurato, è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina pronte alla vendita, 145 euro suddivise in banconote di vario taglio e due smartphone, di cui uno squillava continuamente a seguito di chiamate in entrata da parte di soggetti che probabilmente volevano fissare un appuntamento col ciclista, specializzato nella consegna a domicilio della cocaina. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 34enne tunisino è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattina odierna.