I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Bologna e della Stazione di Bologna hanno arrestato un tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto, un 36enne, disoccupato, è finito in manette durante un’attività anti droga da cui era emersa la notizia della presenza in zona autostazione di persone sospette che stavano spacciando sostanze stupefacenti. I servizi di controllo del territorio svolti dai militari hanno permesso di cogliere in flagranza di reato il 36enne che a seguito di perquisizione personale e domiciliare eseguita a casa veniva trovato in possesso, complessivamente, di 14 grammi di eroina e di 4 grammi di cocaina, frazionati in dosi, più 2.100 euro in contanti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il malvivente è stato trattenute in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, in attesa del rito direttissimo che si svolgerà questa mattina.