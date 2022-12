Di mattina in piazza con gli studenti della scuola Parini, di sera al Monk Jazz Club, un lunedì di musica per Javier Girotto a Catania

Ancora due live il 19 dicembre per il sassofonista italo-argentino sul palco del jazz club catanese (doppio set alle 19 ed alle 21.30) in quartetto con Dino Rubino al piano, Nello Toscano al contrabbasso e Peppe Tringali alla batteria.

E insieme con Dino Rubino, lunedì 19 mattina suonerà in piazza Dante con l’Orchestra per la pace e l’inclusione degli studenti della scuola Parini di Catania, diretta da Giuseppe Privitera

Catania, Monk Jazz Club, 19 dicembre, h 19 e 21.30, € 15 soci, € 20 non soci

Catania, piazza Dante, 19 dicembre, h 11, ingresso libero https://www.facebook.com/MonkClubCatania

Anche se non è atteso il sole, quella di lunedì 19 dicembre sarà comunque una bella mattina per gli studenti dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Parini” di Catania i quali saranno ancora una volta protagonisti di un evento pubblico di musica, come fu lo scorso 30 ottobre quando i muscisti selezionati dal professore/musicista Giuseppe Privitera ebbero l’onere e l’onore di suonare insieme col trombettista Paolo Fresu e il pianista Dino Rubino.

Questa volta, col pianista catanese, l’ospite d’onore sarà uno dei musicisti jazz più apprezzati a livello internazionale, il sassofonista italo-argentino Javier Girotto, fino a lunedì a Catania per i suoi concerti al Monk Jazz Club diretto da Dino Rubino e che vede Giuseppe Privitera tra i soci. Ancora due concerti, infatti, sono in calendario il 19 dicembre nel jazz club di via Scuto 19, alle 19 ed alle 21.30, dove Girotto (sax soprano, baritono e flauti) sarà affiancato da Dino Rubino al pianoforte, Nello Toscano al contrabbasso e Peppe Tringali alla batteria.

L’appuntamento mattutino è per le 11 in piazza Dante, dove il sassofonista italo-argentino e Dino Rubino al piano suoneranno con i 34 musicisti in erba dell’Orchestra per la pace e l’inclusione formata, appunto, dagli studenti dell’Istituto comprensivo “Giuseppe Parini” di Catania, diretta dal professore Giuseppe Privitera, cui si affiancherà il coro delle V della scuola primaria della Parini. L’evento fa parte del progetto “La polis delle arti, un percorso alle periferie della cultura fra musica e teatro” condiviso tra le associazioni Algos, Darshan, Officine Culturali e AreaSud, è finanziato dal progetto “Palcoscenico Catania, la bellezza senza confini” del Ministero della Cultura e promosso dal Comune di Catania.

Questi i giovani musicisti che si esibiranno: ai clarinetti Chiara Mollica, Giordano Giorgianni, Irene Papa, Eléna Castelli, Gabriele Mannino, Oscar Vasta e Allegra Bonaccorso; ai violini Elena Costa e Sofia Di Nunzio; ai flauti Egle Rizza, Rachele Dottore, Nicola Miraglia e Martina Scammacca; alle tastiere Luigi Puglisi, Matteo Miraglia e Alessia Frenna; ai glockenspiel Federico Nicolosi, Alfredo La Rocca e Giorgia Agosta; alle chitarre acustiche Monica Castorina, Maria Tusa, Serena Di Bennardo, Ruggero Tolone, Agata Barbagallo, Matteo Scammacca, Giulia Barbagallo, Flora Seminatore e Serena Castro; alle chitarre elettriche Antonio Di Lella, Maria Cutore, Manuel Finocchiaro; al basso Ludovica Campisi e Ephiel Carbone; alla batteria Alisea Cavallaro.

Biglietti (per i concerti serali al Monk): € 15 per i soci, € 20 per i non soci e botteghino.

Info e prenotazioni: Scrivere alla e-mail centroculturalemonk@gmail.com o tel./Whatsapp 3401223606. Indirizzo: Monk Jazz Club, via Scuto 19 Catania.

L’evento mattutino in piazza Dante è a ingresso libero.

