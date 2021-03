Il Dipartimento Maxi Emergenze di Forza Italia amplia la sua struttura tecnica, con la costituzione dell’Area Documentazione e Analisi degli Scenari MED, alla cui guida, in accordo con il Coordinamento Regionale del partito, è stato designato il Dott. Andrea Rincione.

Lo comunica in una nota Maurizio Di Piazza, Responsabile del Dipartimento Regionale Maxi Emergenze di Forza Italia e Chief Innovation Officier dell’European Centre For Disaster Medicine (CEMEC), sottolineando l’importanza di dotare il Dipartimento di un database, in cui verranno catalogati tutti gli eventi MED ed i relativi scenari che vedranno coinvolto il territorio Siciliano.

Per Di Piazza, per “scenario di evento MED si intende qualsiasi luogo e contesto in cui si è verificato o potrebbe essersi verificato un evento classificato come maxi emergenza o disastro. Quindi non solo eventi naturali, ma anche eventi dannosi causati da dolo o errore umano e configurabili come maxi emergenze o disastri”.

Il sopralluogo, l’analisi e la catalogazione, di uno scenario di evento MED, sono attività delicate, che richiedono grande perizia, poiché il rischio di errate valutazioni dovute a contaminazioni di carattere biologico, chimico e/o fisico risulta sempre elevato, anche a causa delle molte variabili in gioco. Per questi motivi, è stata creata all’interno del dipartimento un’area tecnica dedicata che, seguendo rigidi protocolli, procederà alla documentazione e alla catalogazione degli scenari MED, valutando anche elementi secondari come i possibili inquinamenti da parte di soggetti (es. soccorritori) o agenti naturali come pioggia o vento, intervenuti prima del sopralluogo. I tecnici del gruppo di lavoro costituito, potranno anche analizzare le fonti di prova in laboratorio, stilare una reportistica dettagliata, garantire una corretta custodia della documentazione prodotta e potranno avvalersi anche di tecniche innovative come il rilievo aereo a mezzo drone o l’effettuazione di misurazioni e ricostruzioni animate in 3D. “Il referente designato per questo ruolo – conclude Di Piazza – è il Dott. Andrea Rincione, in possesso delle diversificate skills, necessarie per svolgere correttamente le particolari attività di competenza dell’Area Documentazione e Analisi degli Scenari MED”.

