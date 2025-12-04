Di Segni, Di Forme, Di Spazi – Mostra di Michele Ferri alla Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale

“Di Segni, Di Forme, Di Spazi” Mostra di Michele Ferri Galleria d’Arte Contemporanea di Palazzo Ducale Pavullo nel Frignano (Mo) 6 dicembre 2025 – 22 marzo 2026

La Galleria Contemporanea di Palazzo Ducale inaugura sabato 6 dicembre la mostra “Di Segni, Di Forme, Di Spazi” dell’artista Michele Ferri. Sette sale che ospiteranno oltre cinquanta opere tra sculture, illustrazioni ed opere pittoriche. Un omaggio alla figura poliedrica dell’artista marchigiano.

Michele Ferri è un poeta dell’immagine, dal segno deciso e raffinato, dalle forme e volumi essenziali ed eleganti ricche di intimistiche stratificazioni cromatiche. Paesaggi intimi e minimalisti ospitano animali, uomini o tracce di essi.

Paesaggi nei quali l’assenza diventa presenza, un vuoto in cui serenamente, con il cuore, sostare.

Paesaggi – metafora nei quali l’artista è protagonista, autore ed attore di mondi immaginari nei quali può muoversi in totale libertà, superando i confini spazio-temporali e i limiti della gravità.

Il di-segno diventa così un potente strumento animico per rendere visibile agli occhi emozioni e sentimenti. Anche tra le pagine di un libro illustrato tali suggestioni si manifestano. Michele Ferri è ampiamente conosciuto nel mondo dell’editoria per bambini e ragazzi per aver pubblicato con importanti case editrici in Italia e in Francia.

Michele Ferri è un esploratore instancabile. Usa svariate tecniche e materiali, dalla matita all’acrilico, dalle carte pregiate a quelle di riuso. Non è solo un illustratore, né solo un pittore, uno scultore o un architetto spazialista, è quel tutto che è più della somma delle sue parti.

Nelle opere sia pittoriche che scultoree la forma è facilmente riconoscibile, essa non desta dubbi.

Forme essenziali che privilegiano la chiarezza espressiva attraverso composizioni geometrie riconoscibili.

E’ l’arte del “togliere” il superfluo, dove il rapporto tra pieni e vuoti è perfettamente armonico.

L’artista sa come mettersi in contatto con l’osservatore, come attirare la sua attenzione, come usare la forma come mezzo di comunicazione visiva. Le forme si manifestano come una composizione poetica che richiedono di essere lette lentamente per cogliere tutto quello che hanno da comunicare.

Espressione plastica che rimarca i propri confini in uno spazio ben definito. L’artista gioca creando solidi geometrici dalle forme pulite ed essenziali e da pochi colori, dai freddi toni di grigio, ai colori caldi delle terre. Nella veste di architetto progetta e costruisce piccole case, fortezze, templi. Architetture con piccole porte e piccole finestre, talvolta senza le une e le altre.

Volumi da contemplare, difficili da abitare.

Sabato 6 dicembre alle ore 16 in occasione dell’inaugurazione l’artista proporrà la performance “Cromosuoni”, accompagnato dal musicista Gregorio Ferrarese, contrabbasso ed elettronica.

Forma, colore, musica, creeranno insieme un andamento unico e orizzontale il senso di un tempo visivo.

In mostra sarà inoltre presente un video, dedicato al lavoro dell’artista, a cura del fotografo Enrico Maria Bertani con musiche di Mirko Carlini.

La mostra è a cura di Simona Negrini, direttrice delle Gallerie Civiche di Palazzo Ducale.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 22 marzo 2026.

In occasione della mostra sono previste visite guidate per le scuole di ogni ordine e grado, visite guidate, su prenotazione.

Sabato 17 gennaio ore 17

Sabato 14 febbraio ore 17

Sabato 7 marzo ore 17

Sabato 21 marzo 2026 workshop a cura di Michele Ferri dedicato alla mostra presso l’atelier Fabbrica delle Arti.

Per informazioni e prenotazioni

Città di Pavullo nel Frignano (Mo)

Assessorato alle Attività Culturali

Palazzo Ducale, via Giardini, 3 – tel. 0536 29964 / 29026

Visit Pavullo Welcome Room – tel. 0536 29964

visitpavullo@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

@artepavullo

Orari di apertura

martedì, giovedì h. 10.00 – 13.00 / h. 15.00 – 18.00

sabato h. 10.00 – 13.00 / h. 16.00 – 19.00

domenica e festivi: h. 16.00 – 19.00

Su richiesta lunedì, mercoledì e venerdì h. 10.00 – 13.00

Ingresso libero

Mostra curata, promossa da: Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo nel Frignano Assessore alla Cultura: Daniele Cornia

Direttrice Gallerie Civiche: Simona Negrini

Breve biografia – Michele Ferri

Pittore, scultore e illustratore

Michele Ferri è nato a Fano nel 1963. Si è diplomato in violino presso il Conservatorio di Pesaro, presso l’Istituto d’Arte “F. Mengaroni” di Pesaro e l’I.S.I.A. (Istituto Superiore Industrie Artistiche) di Urbino. Dal 1993 al 2003 ha vissuto a Parigi e ha lavorato per importanti editori francesi e italiani: Albin Michel, Sarbacane, La Martinièrè Jeunesse, Rizzoli, San Paolo, Orecchio Acerbo. Le sue opere sono state esposte in numerose mostre in Italia e all’estero: Parigi, Tokio, Francoforte, Bruxelles, Lisbona, Bratislava, Milano, Torino, Bologna, Venezia. Nel 2003 e nel 2007 è stato scelto per rappresentare l’Italia alla Biennale Internazionale di Illustrazione di Bratislava e nel 2010 selezionato come migliore illustratore italiano nella IBBY Honour List. Ha insegnato “Illustrazione” all’ I.S.I.A. di Urbino e tenuto workshop presso importanti istituzioni pubbliche e private come l’Accademia di Belle Arti di Bologna, i Musei di Genova Nervi, i Musei Civici di Pesaro. Espone in Italia e all’estero e con le sue immagini realizzate dal vivo ha ideato diversi spettacoli teatrali e musicali.

Attualmente vive a Reggio Emilia.

Com. Stam. + foto