Sabato 25 settembre ad Aci Castello, un congresso organizzato dalla Simdo, Società italiana metabolismo diabete obesità, per presentare un report sulla gestione del diabete in Sicilia, discutendo, tra l’altro, di farmaci innovativi, piani terapeutici, complicanze cardiovascolari e cardiorenali, telemedicina e teleassistenza

ACI CASTELLO – È una delle malattie croniche più diffuse, che, se non tenuta sotto controllo, può degenerare con conseguenze serie per i pazienti. È tutto pronto per l’incontro “Real Diabete Sicilia: follow up 2021”, un congresso organizzato dalla Simdo, Società italiana metabolismo diabete obesità, che si svolgerà sabato 25 settembre all’hotel Four Point by Sheraton di Aci Castello, nel Catanese.

Nel corso dell’incontro, a cui parteciperanno diversi esperti provenienti da diverse città siciliane, sarà presentato un report sullo stato dell’arte del diabete nell’Isola, discutendo, tra l’altro, di farmaci innovativi, piani terapeutici, complicanze cardiovascolari e cardiorenali, telemedicina e teleassistenza.

Responsabile scientifico del congresso è Vincenzo Provenzano, direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina interna e Diabetologia dell’ospedale Civico di Partinico e presidente nazionale della Simdo. “La prevalenza delle patologie croniche è significativamente incrementata negli ultimi 10 anni, ponendo il nostro Servizio sanitario nazionale di fronte a sfide sempre più importanti – sottolinea Provenzano – . Il diabete mellito rappresenta oggi una malattia cronico degenerativa complessa, che in mancanza di un adeguato controllo glicemico e in presenza di fattori di rischio cardiovascolari conduce a complicanze cardiorenali frequenti e spesso fatali, con un forte impatto clinico, sociale ed economico”.

“Negli ultimi anni – prosegue il diabetologo – si è registrata una crescita esponenziale della patologia a livello globale, e non si vedono segnali di inversione del trend in aumento del numero di casi in particolare in Italia. Nel nostro Paese, infatti, si riscontrano ancora molte differenze a livello regionale e un importante limite in tema di prescrivibilità dei farmaci di nuova generazione: l’Italia infatti è l’unico Paese in Europa in cui la prescrizione di questi farmaci è riservata esclusivamente allo specialista, con la conseguenza, spesso, di un utilizzo tardivo rispetto alla progressione della malattia”.

Per prevenire la patologia e la progressione delle complicanze – secondo lo specialista – occorre, tra l’altro, implementare la gestione integrata con linee guida diagnostico-terapeutiche condivise e utilizzate da tutti gli operatori coinvolti nel processo regionale e incentivare il supporto formativo ai pazienti per l’autogestione della patologia. “È necessario – conclude Provenzano – restituire responsabilità professionale e gestionale alla medicina generale e assicurare che questa, in integrazione con gli specialisti, diventi elemento strategico della gestione della cronicità”.

Com. Stam.