Dialoghi Siciliani – Taormina, mostra d’arte tra astratto e figurativo

Inaugurazione domenica 5 dicembre ore 17.30, Ex Chiesa del Carmine, progetto e organizzazione Catania Art Gallery, Catania – Palermo, a cura di Matteo Galbiati con Serena Filippini e Alice Vangelisti, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia.

Con il patrocinio di Assessorato Regionale alla Cultura e Identità Siciliana Città di Taormina Accademia di Belle Arti di Catania

Due luoghi caratteristici e istituzionali della Città di Taormina, Palazzo Duchi di Santo Stefano e l’Ex Chiesa del Carmine, accolgono i corrispondenti capitoli della mostra Dialoghi Siciliani progetto che, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, è nato da un’idea dell’Avvocato Salvo Daniele Torrisi e da Catania Art Gallery (Catania – Palermo).

Dopo l’esperienza non conclusa del Covid-19 il principio è quello di proporre una mostra che sia occasione di incontro, scambio, condivisione e ritrovo, alimentando le suggestioni che, mosse dalle opere degli artisti presenti, possano avvicinare il pubblico alla libertà sensibile concessa dall’arte.

Dialoghi Siciliani, visitabile dal 5 dicembre al 16 gennaio, non è una mostra sul post-pandemia, nemmeno sulla celebrazione memoriale di quanto occorso, ma è un semplice spunto, un punto di partenza valoriale che guarda già al dopo, all'oltre. Qualcosa che è già un passo avanti rispetto a quanto accaduto e promuove la fiducia nel pensiero resiliente dell'uomo. Natura, arte, musica, umanità, paesaggio, luce, colore, mente, anima, sogni, visioni e pensieri sono solo alcuni degli elementi che emergono distillati dal lavoro degli artisti in percorsi volutamente non tematici, ma emotivi.

Il progetto della mostra è suddiviso, nelle due sedi espositive, altrettante visioni dell’arte contemporanea che, diverse, spesso ingiustamente poste in posizione di forzata e contraddittoria contrapposizione, si riassumono genericamente in ricerche aniconiche (legate all’astrazione) con il “capitolo” intitolato Dimensione astratta, un orizzonte sensibile presso il Palazzo Duchi di Santo Stefano e iconiche (legate alla “figura”) con il “capitolo” intitolato Corpo emotivo, un luogo di incontro nell’Ex Chiesa del Carmine.

La necessità di voler far dialogare, nell’ambito della pittura, astrazione e figura, costituisce un momento di necessaria sintesi di queste visioni all’insegna di un accrescimento culturale che guida i visitatori a incontrare e osservare, in modo non orientato o circoscritto, lo sviluppo di un “tema” di stretta attualità.

La tematica che vuole essere messa al centro dell’attenzione è proprio quella di aprire “dialoghi”, di ritrovarsi e, per estensione, dell’inclusione culturale in generale.

Esperienze diverse, sensibilità diverse, modi di pensare all’arte e all’estetica della tradizione o dell’attualità diversi si confrontano mettendo al centro espressività assai differenti e spesso discordanti tra loro, ma sempre con la certezza della ricchezza di quello scambio reciproco che sono capaci di produrre. Per il pubblico è possibile allora superare i propri gusti, arricchire le proprie idee, verificare altre esperienze e trovare nuove compatibilità.

L’Amministrazione Comunale di Taormina vuole rilanciare il principio di una Sicilia al centro del Mediterraneo, come terra feconda nell’essere crocevia di popoli, del confronto tra linguaggi e codici espressivi che arricchiscono e lasciano evolvere da sempre l’animo umano nella sua storia.

In questo senso, infatti, la meravigliosa terra siciliana è il felicissimo punto di incontro di questa vivacità culturale che non può certo escludere una o l’altra “parte” dei linguaggi artistici contemporanei. Alla luce di considerare la Sicilia, e Taormina, luoghi di ritrovo, la mostra ripropone l’incontro e l’unione dopo il lungo periodo di chiusura e separazione imposta dalla recente pandemia. Il pretesto è quello di riunirsi attorno a quei valori che si davano per scontati e che, invece, abbiamo scoperto essere un bene da non sottovalutare.

Dall’incontro di culture sono sempre nati spunti di miglioramento e di evoluzione del pensiero, così la mostra vuole riattivare lo scambio tra uomini che, per le diverse loro estrazioni ed origini, arricchiscono il percorso attraverso quel proficuo dialogo e confronto tra i temi proposti dalle opere e la consapevolezza e l’individuale esperienza dei visitatori che incontrano.

Anima e corpo, immaginazione e realtà si intrecciano sospendendo le visioni di ciascuno nell’equilibrio sottile dei contrasti che, nella ritrovata corrispondenza di unitarietà sensibile, promuovono un diverso orizzonte dello sguardo e della coscienza.

Questa mostra, inoltre, grazie al vivace stimolo e appoggio dell’Avvocato Salvo Daniele Torrisi, di Catania Art Gallery e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Taormina, è diventata anche un progetto didattico che vede il coinvolgimento degli studenti del III anno di Comunicazione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia, impegnati nella stesura dei testi introduttivi, in mostra e in catalogo, sui singoli artisti. Gli studenti frequentano il Corso di Comunicazione Espositiva del prof. Matteo Galbiati e hanno partecipato, analizzandolo e studiandolo, all’intero iter che ha portato alla realizzazione della mostra interagendo e confrontandosi con il gallerista, gli artisti e i curatori. Tra gli artisti esposti si segnala anche la presenza di Vincenzo Marsiglia, professore presso la stessa accademia bresciana e artista che da tempo collabora con la galleria catanese, e di due ex studentesse, Serena Filippini e Alice Vangelisti, che seguiranno ciascuna una delle due sezioni della mostra.

Orari della mostra:da martedì a domenica 10.00-19.00.

Lunedì chiuso.

In ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19 l’ingresso è consentito ai possessori di Green Pass e con l’obbligo di uso della mascherina

