Diano Marina. Torna il Windfestival: dal 30 settembre al 3 ottobre Diano Marina sarà ancora una volta il palcoscenico per questo attesissimo evento che si articolerà sul lungomare e a terra con regate, competizioni, escursioni nell’entroterra, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni e prove gratuite di attrezzature e class con i migliori sportivi professionisti per le rispettive discipline.

Organizzato da TF7 Open Sport ASD col patrocinio del Comune di Diano Marina, Assessorato allo Sport e Gestioni Municipali Spa, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento anche quest’anno si propone l’obiettivo di superare sé stesso, riconfermandosi la più grande manifestazione italiana per tutti gli action sport che si articola in due aree tematiche: Water/Wind&Outdoor.

Water/Wind, da sempre colonna portante del WindFestival, raduna gli sport di mare e di vento come Windsurf, Kitersurf, Sup, Surf, Wakeboard, Wingsurf e Foil e si rivolge non solo agli atleti ma anche alle famiglie e ai bambini che avranno la possibilità di avvicinarsi alle attività velistiche e vivere il battesimo del mare grazie a classi gratuite di 30 minuti usufruendo delle tavole e delle attrezzature messe a disposizione dagli Espositori, che presenteranno come sempre le anteprime per la stagione 2022.

L’area Outdoor è invece destinata a soddisfare i sempre più numerosi appassionati degli sport di terra: gli amanti del Trekking e del Trailrunning scopriranno bellezze inaspettate grazie a escursioni nell’entroterra, gli appassionati di corsa potranno cimentarsi nella WindRun, gara podistica amatoriale per adulti e la WindRun Kids per mini-atleti dai 2 ai 13 anni. Chi invece preferisce le due ruote avrà solo l’imbarazzo della scelta fra Mountain Bike, E-Mountain Bike e Roadbike con le quali affrontare tour enduro e downhill sugli spettacolari percorsi del Golfo Dianese. Il tutto sempre gratuitamente e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19.

Anche quest’anno il WindFestival darà ampio spazio alle discipline adaptive e presenterà all’interno dell’area Paralympic sport e attività adattate per lo svolgimento da parte di chi abbia una disabilità o ridotta mobilità. Gli atleti e gli ospiti, anche protesizzati, potranno cimentarsi in diverse discipline come la pallanuoto, il tiro con l’arco, basket e arti marziali in collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Liguria.

Un evento all’insegna del “New Normal”, che presenterà nel pieno rispetto delle normative previste concerti, dj-set e l’ormai celebre appuntamento finale con il bikini contest.

Per informazioni e iscrizioni: windfestival.it email info@windfestival.it

