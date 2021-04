Era il 28 aprile di 18 anni fa quando moriva​ Ciccio Ingrassia, del duo Franco e Ciccio.

Nato nel 1922 nel quartiere Capo, in via San Gregorio nei pressi di Porta Carini a Palermo, insieme a Franco fu protagonista di circa 140 film, spettacoli televisivi sia in Rai che in Mediaset.​

Più riservato rispetto a Franco Franchi, così come racconta chi l’ha conosciuto, quella per lo spettacolo era una vera e propria passione.

Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nella recitazione come macchiettista, in feste di piazza o nei matrimoni.

Marito di Sara Calì, suo figlio Giampiero è oggi un attore noto per i suoi spettacoli teatrali e alcuni telefilm.

È il 10 dicembre del 2012 quando la città di Palermo gli intitola, insieme a Franco Franchi,​ la piazzetta che si trova alle spalle del teatro Biondo,vicino via Venezia.

A notarli fu Domenico Modugno che li fece esibire con uno spettacolo al teatro Biondo.

Giuseppe Li Causi storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

