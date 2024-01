Dieci minuti di applausi al Teatro Massimo di Palermo per il Rigoletto diretto da Daniel Oren e firmato da John Turturro

Dieci minuti di applausi al Teatro Massimo di Palermo per il Rigoletto di Verdi firmato da John Turturro. Ovazioni per gli interpreti e per la trascinante direzione del Maestro Daniel Oren. Dedica alla memoria di Claudio Abbado nel decennale della scomparsa.

Comincia con una dedica commossa del sovrintendente Marco Betta alla memoria del Maestro Claudio Abbado, la serata che ha visto il ritorno sul palco del Teatro Massimo di Palermo, dopo aver girato il mondo, di Rigoletto, l’allestimento del melodramma di Verdi diretto nel 2018 da John Turturro e realizzato dal Massimo in coproduzione con il Teatro Regio di Torino, l’Opéra Royal di Liègi e la Shaanxi Opera House cinese. Un ritorno accompagnato da applausi a scena aperta e bis reclamati a gran voce che ha visto sul podio uno dei più grandi direttori della scena internazionale, il Maestro Daniel Oren, calamitare l’attenzione del pubblico con la sua appassionata e trascinante direzione dell’Orchestra del Teatro Massimo. Dieci minuti di applausi per gli interpreti: dal baritono mongolo Amartuvshin Enkhbat, già indimenticabile Rigoletto nel 2018, al soprano Giuliana Gianfaldoni, applauditissima Gilda, che insieme a Enkhbat ha regalato al pubblico il bis di “sì, vendetta, tremenda vendetta”, al tenore peruviano Ivan Ayon Rivas, nel ruolo del Duca di Mantova, e per la regia dell’opera, ripresa dallagiovane e affermata regista Cecilia Ligorio, che aveva già affiancato Turturro nell’allestimento di cinque anni fa. Di livello tutto il cast che ha visto negli altri ruoliAgostinaSmimmero (Giovanna); AlekseiKulagin (Sparafucile); ValeriaGirardello (Maddalena); MassimilianoChiarolla (Borsa); AlessioVerna (Marullo); ItaloProferisce (Ceprano); NicolòCeriani (Monterone); EmanuelaSgarlata (Contessa di Ceprano/Paggio); Enrico Cossutta e Federico Cucinotta (Usciere di corte). Le scene, di grande impatto e accuratezza sono di Francesco Frigeri, i costumi sontuosi sono firmati da Marco Piemontese, le luci di Alessandro Carletti sono riprese da Ludovico Gobbi, mentre la coreografia è di Giuseppe Bonanno. Orchestra, Coro e Corpo di ballo del Teatro Massimo, Maestro del Coro Salvatore Punturo, direttore del Corpo di Ballo Jean-Sébastien Colau. Le repliche dell’opera, in scena fino al 28 gennaio,vedranno nel cast alternativo il baritono ispano-americano Daniel Luis De Vicente nel ruolo del titolo, il tenore Ioan Hotea, di ritorno a Palermo dopo I Capuleti e i Montecchi, in quello del Duca di Mantova, mentre Gilda è il soprano palermitano Federica Guida che torna sul palcoscenico del Massimo dopo il successo come Musetta nella Bohème dell’anno scorso.



Domenica 28 gennaio alle 17:30 Rigolettotornerà anche nella riduzione per i più piccoli conBambini all’Opera, il laboratorio a cura di Francesca Cosentino pensato per avvicinare i bambini (6-10 anni) alla magia del teatro. Durante il laboratorio, che si svolge nella Sala Stemmi del Teatro Massimo, viene narrata la trama, si ascoltano brani dell’opera, e alla fine i bambini assistono in Sala Grande allo svolgimento dello spettacolo. Animazioni teatrali di Gisella Vitrano; interventi cantati di Sonia Sala; illustrazioni di Giuseppe Lo Bocchiaro. Infoe prenotazioni tel. 329 7260846.

Amartuvshin Enkhbat (Rigoletto) Teatro Massimo Palermo Foto © Rosellina Garbo

