Differenziata, stop raccolta a ferragosto umido si raccoglie il 16. Indifferenziata e carta il 17

VACCARIZZO A.(Cs) – Porta a porta, modifiche al calendario della raccolta differenziata per Ferragosto: l’umido si raccoglierà martedì 16; la frazione indifferenziata e la carta, mercoledì 17 agosto.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali sottolineando che i rifiuti sul piano stradale, in prossimità delle utenze domestiche, vanno depositati entro le ore 21 della sera precedente il giorno della raccolta.

È possibile ritirare le buste colorate destinate alla raccolta porta a porta tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 9 alle ore 12 rivolgendosi agli uffici comunali che colgono l’occasione per ricordare che è severamente vietato l’uso di buste di colore nero non trasparente; di lasciare il secchio per l’umido fuori solo quando c’è il rifiuto dentro; di non lasciare scatole di cartone intere; di non usare buste diverse dal colore previsto per la tipologia di rifiuto; di togliere la busta solo il giorno in cui è prevista la raccolta del rifiuto specifico. Gli operatori hanno l’obbligo di non ritirare il rifiuto non conforme. – (Fonte: Comune di Vaccarizzo Albanese – Comunicazione istituzionale/strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

