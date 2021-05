Differimento data sorteggio pubblico per nomina Commissione giudicatrice, procedura selettiva riservata al personale interno di ruolo PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DI RUOLO, AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 15 DEL D.LGS 75/2017 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI CATEGORIA D – VARI PROFILI – A TEMPO INDETERMINATO: MODIFICA DATA FISSATA PER IL SORTEGGIO.IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Richiamato il proprio avviso di sorteggio pubblico per la nomina delle Commissioni Giudicatrici delle procedure concorsuali di cui all’oggetto, pubblicato in data 14/05/2021 all’Albo Pretorio Online (numero pubblicazione 2021/2419), sulla Home Page del sito istituzionale e nella sotto sezione “Bandi di concorso” della sezione “Amministrazione Trasparente”, con il quale veniva fissato al giorno 21 maggio 2021 ore 10 il termine per il predetto sorteggio; Considerato che con note acclarate al Protocollo Generale dell’Ente n. 44285 del 17/05/2021 e n. 45017 del 18/05/2021, 2 (due) dei nominativi comunicati dall’ordine degli Avvocati con la nota prot. n. 36725 del 22/04/2021, hanno dichiarato di non poter accettare alcuna designazione alla nomina delle commissioni de quo da parte del Comune di Trapani per motivi di inopportunità/incompatibilità; Considerato altresì che occorre ripristinare la composizione del numero dei nominativi da sorteggiare quali componenti le commissioni di concorso; RENDE NOTO Per i motivi sopra indicati che la data fissata con precedente avviso di sorteggio, pubblicato in data 14/05/2021, per il giorno 21 maggio 2021 alle ore 10, presso la sede sita in Trapani Piazza Municipio 1, sala Sodano, è differita al giorno 28 maggio 2021 alle ore 10. Per eventuali informazioni e per la richiesta di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/90 è possibile rivolgersi all’Ufficio Gestione del Personale del I° Settore del Comune di Trapani (tel. 0923 590289 – 0923 590223) secondo il seguente orario: – dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 – lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.Il responsabile del procedimento ex art. 5 della legge n. 241/1990, come recepito dalla Legge Regionale n. 7/2019, è l’Istruttore Direttivo Contabile responsabile del Servizio Gestione del Personale, dott.ssa Caterina Bivona. Vedasi allegato avviso.

Com. Stam.