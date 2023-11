Digital marketing agroalimentare: a Palermo, opportunità di alta specializzazione per i giovani

Palermo. Ottocento ore di stage in aziende leader del settore e mille ore di lezioni frontali in aula, distribuite in due anni, con l’obiettivo di entrare immediatamente nel mondo del lavoro:

il percorso, con iscrizione gratuita perchè finanziato dalla Regione siciliana, si svolgerà a Palermo con l’obiettivo di dare una risposta alla richiesta del mercato del lavoro che necessita di tecnici specialisti del Digital Marketing dell’Agroalimentare. I 30 studenti selezionati, durante il percorso, acquisiranno le competenze specifiche nel settore della creazione di contenuti di alta qualità, la gestione delle campagne pubblicitarie online, l’ottimizzazione dei siti web e la misurazione delle performance attraverso l’analisi dei dati.

Organizzato dall’Istituto Tecnico di alta Specializzazione ITS SICANI, si svolgerà presso l’Istituto “Damiani Almeyda-Crispi” di Palermo. Per potere accedere bisogna essere residenti o domiciliati in Sicilia, occupati o disoccupati, in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e presentare domanda attraverso il link https://itssicani.icspalermo.com/login.php fino a completamento dei posti disponibili. Leggi qui l’avviso che consente di presentare la domanda dal giorno 8 novembre 2023 fino a esaurimento posti www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SP28941&id=2622336&archivio=false

Leggi qui il piano di studi https://itssicani.it/wp-content/uploads/2023/10/Piano-di-studi-AgrodigMark.pdf e il bando https://itssicani.it/wp-content/uploads/2023/10/Bando-selezione-allievi-Avviso-6_2023_AgroDigMark_.pdf.

Al termine degli studi si consegue il Diploma di Tecnico Superiore, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione, valutato – nel Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente E.Q.F – al V° Livello. Oltre al Diploma, il corsista consegue anche diversi titoli, certificazioni e opportunità: titolo di accesso per l’insegnamento nella scuola statale di laboratori di scienze e tecnologie agrarie (classe di concorso B11); assolvimento del periodo di tirocinio e ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione agrotecnico e perito agrario; titolo di accesso ai pubblici concorsi (art. 5 D.P.C.M. 25 gennaio 2008); riconoscimento di Crediti Formativi Universitari nell’ambito dei corsi di laurea secondo le tabelle di confluenza assimilabili all’indirizzo dei percorsi di I.T.S.; certificazione linguistica; certificazione informatica.

Maggiori informazioni sul sito www.itssicani.it

Il messaggio ai giovani del presidente dell’ERSU Palermo, Michele D’Amico

“L’offerta formativa di tutti gli ITS operanti in Sicilia, parimente a quanto succede in tutta Europa, rappresenta una grande opportunità per entrare – rapidamente e in modo altamente qualificato – nel mondo del lavoro: un percorso che anche gli studenti universitari possono seguire contemporaneamente all’iscrizione all’università. In quest’ottica, desidero segnalare agli studenti universitari la possibilità di valutare anche il contemporaneo approccio a questi percorsi formativi che vanno nella precisa direzione della richiesta altamente qualificata del mercato del lavoro. A maggior ragione la valutazione di avvicinarsi ai percorsi ITS potrebbe essere fatta da quei giovani che, soprattutto se non ancora occupati, non hanno però valutato positivamente la possibilità di iscriversi all’università. Si offre l’occasione, grazie al sostegno della Regione Siciliana, di avere, gratuitamente, la possibilità di entrare in breve tempo nel mondo del lavoro, in modo altamente specializzato e qualificato, con competenze in linea all’esigenza concreta del mercato del lavoro”.

