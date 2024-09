Dillo coi fiori: concorso Ars Urbana per progettazione spazi espositivi Euroflora 2025 Scadenza ravvicinata

Per Euroflora 2025, la più spettacolare rassegna floreale in Europa, parte Ars Urbana. Il bando promuove creatività e innovazione nel campo della progettazione del paesaggio con un concorso tematico rivolto a paesaggisti, architetti, agronomi, naturalisti, ingegneri, garden designer, giardinieri di qualsiasi nazionalità come singoli o in raggruppamento multidisciplinare.

Nell’area del Waterfront di Levante, a Genova, Euroflora – che per l’edizione 2025 aprirà al pubblico il 24 aprile – si ramificherà nel nascente Parco Urbano per entrare nell’arena del Palasport, proseguire nelle aree fronte mare ed arrivare, attraverso un percorso espositivo galleggiante, sino al Padiglione Jean Nouvel. La natura si fa spazio tra esemplari di rara bellezza, giardini incantati e viste sul mare. I/le concorrenti dovranno infatti sviluppare proposte che si interrogano sul rapporto tra arte e paesaggio immaginando soluzioni ideali per il layout destinato ad ospitare la manifestazione. I venti progetti selezionati, dieci per la categoria Over 30 (senior) e dieci per la categoria Under 30 (junior), dovranno offrire un punto di vista nuovo sul tema dei procedimenti progettuali e artistici inerenti al verde urbano. Euroflora invita i/le partecipanti a rappresentare la propria visione dei rapporti con la natura, basata sull’ascolto del territorio e sul rispetto della sostenibilità ambientale, sul risparmio idrico/energetico ed il contrasto ai cambiamenti climatici.

Le proposte progettuali da inviare consisteranno in un elaborato grafico formato A3, solo fronte, massimo 2 pagine, in formato pdf con planimetria e sezioni di progetto, in scala 1:100; un elaborato grafico formato A3, solo fronte, massimo 1 pagina, in formato pdf con immagine rappresentativa del progetto, ottenuta tramite qualsiasi tecnica grafica; una relazione descrittiva del progetto. I criteri di valutazione terranno conto di aspetti come innovazione, creatività, chiarezza e coerenza dell’idea progettuale; coerenza con lo spirito della manifestazione Euroflora; pregio paesaggistico ed estetico; sostenibilità dell’intervento; fattibilità tecnica ed economica del progetto e facilità di manutenzione.

La partecipazione è gratuita. Per iscriversi c’è tempo fino al 30 settembre 2024. Clicca qui per consultare il bando e visitare il sito web.

Com. Stam. + foto Informa Giovani