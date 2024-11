«L’obiettivo finale è il risultato che bisogna raggiungere in qualunque modo. Per me lo spettacolo lo si va a vedere al circo». «C’è chi legge la storia… e chi la scrive»

Cos’è una “dinastia sportiva”? È un lungo periodo in cui una squadra o un campione riesce a imporsi con tale forza da condizionare e monopolizzare il dibattito, fino a segnare un’intera epoca. La Juventus degli anni Dieci ha dominato le discussioni, polarizzando l’amore e l’odio di decine di milioni di italiani e degli spettatori della Serie A. Ha dominato su tutti i campi d’Italia, da settembre 2011 ad agosto 2020, collezionando record e trofei, brillando con un esercito di stelle: da Del Piero a Cristiano Ronaldo, Buffon, Tevez, Dybala… Nove stagioni e 3282 giorni ininterrotti da campioni, con un incredibile record di nove scudetti consecutivi. Nel racconto di questa lunga e irripetibile stagione di trionfi c’è spazio anche, e soprattutto, per quei retroscena che gli occhi puntati sul campo non hanno visto. Un libro che i tifosi juventini devono leggere, per apprezzare appieno quanto straordinaria sia stata questa dinastia. Ma che piacerà a tutti gli amanti del calcio, perché racconta della sua magia, delle sue storie, delle rivalità e di come rappresenti uno specchio dello spirito del tempo in cui i suoi protagonisti si muovono.

BIOGRAFIA

Raffaele De Leonardis (1979) si laurea nel 2004 in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. Collabora con diverse testate e organizzazioni e con l’Università di Bari in qualità di formatore di cultura finanziaria e storia economica. Dal 2006 lavora come consulente finanziario presso un importante istituto bancario italiano. Appassionato di storia, geopolitica e sport, con Les Flâneurs Edizioni ha già pubblicato: I Pilastri della Ricchezza (2019); Economia da Oscar (2022).

DINASTIA BIANCONERA Raffaele De Leonardis(Les Flaneurs Edizioni)

Collana: Fuori collana

Genere: Saggistica

Pagine: 384

Prezzo: € 20,00

Data di uscita: 19/9/2024

