DINESSR: la rivoluzione beauty è a firma cinese

Il pre­sti­gio­so mar­chio ci­ne­se ar­ri­va in Ita­lia e rein­ven­ta la glo­ba­liz­za­zio­ne. La col­le­zio­ne 2025 pre­sen­ta­ta a Mi­la­no nel­la ca­pi­ta­le del Fa­shion e del­la bel­lez­za DI­NES­SR: il lan­cio a Mi­la­no

Il 26 mar­zo, il brand ci­ne­se di co­sme­ti­ci DI­NES­SR ha al­le­sti­to, ot­te­nen­do un gran­de con­sen­so da par­te dei nu­me­ro­si ospi­ti, l’e­ven­to di lan­cio glo­ba­le dei suoi nuo­vi pro­dot­ti per la sta­gio­ne 2025 e, non a caso è sta­ta scel­ta Mi­la­no, la ca­pi­ta­le eu­ro­pea del Fa­shion. Dopo aver ot­te­nu­to ot­ti­mi ri­sul­ta­ti sul mer­ca­to ci­ne­se, DI­NES­SR, for­te del­la sua re­pu­ta­tion, ha scel­to per la se­con­da vol­ta la ca­pi­ta­le del­la moda come tea­tro per la pre­sen­ta­zio­ne dei suoi pro­dot­ti in­no­va­ti­vi e dal pac­ka­ging ac­cat­ti­van­te. Un pas­so ri­le­van­te per il pro­get­to e per la stra­te­gia di svi­lup­po ed espan­sio­ne in tut­to il mon­do.

DI­NES­SR – sce­na­ri co­lo­ra­ti

Non può man­ca­re la bel­lez­za

La nuo­va se­rie “Ma­gno­lia”

I nuo­vi pro­dot­ti del­la se­rie “Ma­gno­lia“, pre­sen­ta­ti in uno sce­na­rio na­tu­ra­le e in un al­le­sti­men­to sce­no­gra­fi­co, da ap­pa­ri­re un set ci­ne­ma­to­gra­fi­co, rap­pre­sen­ta­no una sin­te­si del­l’im­pe­gno dei re­spon­sa­bi­li del­l’A­zien­da e del brand nel­la ri­cer­ca e svi­lup­po. “Ma­gno­lia” ri­chia­ma il nome di un in­gre­dien­te ve­ge­ta­le es­sen­zia­le e, nel­lo stes­so mo­men­to in­car­na an­che un sim­bo­lo ico­ni­co del­la cul­tu­ra ci­ne­se. Il team di ri­cer­ca in­ter­na­zio­na­le, ha mes­so mol­tis­si­ma at­ten­zio­ne nel se­le­zio­na­re estrat­ti da tre spe­cie del­la fa­mi­glia del­le Ma­gno­lie, dopo aver iso­la­to più di die­ci­mi­la pep­ti­di de­ri­va­ti da sei di­ver­se ti­po­lo­gie di pian­te, crean­do e dan­do ori­gi­ne e vita al si­ste­ma se­let­ti­vo “Plan­ta­Pep­ti­de Ma­trix“. Han­no in­clu­so col­la­ge­ne ri­com­bi­nan­te uma­no di tipo III-A e col­la­ge­ne ve­ge­ta­le in­no­va­ti­vo, ot­te­nu­to tra­mi­te la tec­no­lo­gia bre­vet­ta­ta di VI­TA­LAB, per po­ten­zia­re gli ef­fet­ti di ras­so­da­men­to e ri­du­zio­ne del­le ru­ghe, Come ha af­fer­ma­to il fon­da­to­re del brand, Sun Shu­mei, “L’e­po­ca of­fre op­por­tu­ni­tà e mis­sio­ni ai mar­chi ci­ne­si. DI­NES­SR sta cer­can­do di co­strui­re una ca­te­na com­ple­ta di col­la­bo­ra­zio­ne in­ter­na­zio­na­le ‘Ri­cer­ca e svi­lup­po – Cul­tu­ra – Bu­si­ness’, esplo­ran­do il fu­tu­ro del­l’in­du­stria del­la bel­lez­za“.

DINESSR al completo tra cui la Sig.ra Sun Shumei e Dario Ferrari



Inau­gu­ra­to il “La­bo­ra­to­rio di Ri­cer­ca sul­le Cel­lu­le Ve­ge­ta­li di Ma­gno­lia”

DI­NES­SR, ap­pro­fit­tan­do del­l’e­ven­to di lan­cio, ha uf­fi­cial­men­te inau­gu­ra­to in Eu­ro­pa il “La­bo­ra­to­rio di Ri­cer­ca sul­le Cel­lu­le Ve­ge­ta­li di Ma­gno­lia“. Sarà de­di­ca­to in ma­nie­ra to­ta­le per so­ste­ne­re la stra­te­gia del brand nel­lo stu­dio del­l’ef­fi­ca­cia del­le cel­lu­le sta­mi­na­li ve­ge­ta­li. Suc­ces­si­va­men­te, il team di DI­NES­SR pro­por­rà ac­com­pa­gnan­do­li, i con­su­ma­to­ri in un “tour vir­tua­le” sui so­cial me­dia. In quel­la mo­da­li­tà si po­trà ave­re uno sguar­do com­ple­to sul­l’in­te­ro pro­ces­so di pro­du­zio­ne: dal­la se­mi­na dei semi del­le pian­te fino al­l’guar­ni­zio­ne de­gli in­gre­dien­ti, at­tra­ver­so la tec­no­lo­gia avan­za­ta di col­ti­va­zio­ne mi­ra­ta del­le cel­lu­le sta­mi­na­li ve­ge­ta­li di Ma­gno­lia.

Da­rio Fer­ra­ri part­ner ita­lia­no

È ita­lia­no il part­ner stra­te­gi­co di DI­NES­SR. L’’83en­ne “pa­dri­no glo­ba­le del­la bel­lez­za” Da­rio Fer­ra­ri ha elo­gia­to lo svi­lup­po ra­pi­do di DI­NES­SR nel­l’ul­ti­mo anno e ha di­chia­ra­to pub­bli­ca­men­te che raf­for­ze­rà la co­stru­zio­ne del cen­tro di ri­cer­ca e svi­lup­po in Cina.

Un al­tro pun­to da por­re in evi­den­za è che il Brand ci­ne­se, po­ten­zia la sua stra­te­gia di svi­lup­po a “dop­pio mo­to­re” che si basa su “Tec­no­lo­gia + Cul­tu­ra”. Un per­cor­so che per­tan­to in­te­gra nel mar­chio e lo fa in modo pro­fon­do, la “cul­tu­ra lo­ca­le ci­ne­se”, au­men­tan­do cer­ta­men­te il va­lo­re cul­tu­ra­le del pro­dot­to. Du­ran­te la con­fe­ren­za e non a caso, DI­NES­SR ha de­di­ca­to una se­zio­ne spe­cia­le al­l’e­spe­rien­za del­le arti tra­di­zio­na­li ci­ne­si, in­vi­tan­do gli ospi­ti a par­te­ci­pa­re alla crea­zio­ne di ven­ta­gli lac­ca­ti tra­di­zio­na­li e sac­chet­ti pro­fu­ma­ti ar­ti­gia­na­li. Una per­for­man­ce di “Fior di gel­so­mi­no”, ha ar­mo­nio­sa­men­te com­bi­na­to me­lo­die orien­ta­li e oc­ci­den­ta­li, dan­do vita a una ul­te­rio­re at­mo­sfe­ra ma­gi­ca al­l’e­ven­to.

In con­clu­sio­ne dal­la Cina si sta af­fer­man­do in Ita­lia e in Eu­ro­pa, un nuo­vo pro­ces­so di evo­lu­zio­ne com­mer­cia­le e cul­tu­ra­le. L’e­ven­to ha at­ti­ra­to l’at­ten­zio­ne di nu­me­ro­si me­dia, esper­ti del set­to­re e in­fluen­cer del mon­do del­la bel­lez­za e, la cura data allo spet­ta­co­lo e al­le­sti­men­to del­lo stes­so even­to è sta­ta e, lo di­cia­mo sin­ce­ra­me­ne, ec­ce­zio­na­le, nel­lo sce­na­rio e nel­le sce­no­gra­fie di alto li­vel­lo. Cer­ta­men­te sen­ti­re­mo par­la­re sem­pre più di DI­NES­SR.

di Ma­nue­la Bre­scia­ni

Foto libere da copyright