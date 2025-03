DINESSR: la rivoluzione beauty è a firma cinese

Il prestigioso marchio cinese arriva in Italia e reinventa la globalizzazione. La collezione 2025 presentata a Milano nella capitale del Fashion e della bellezza DINESSR: il lancio a Milano

Il 26 marzo, il brand cinese di cosmetici DINESSR ha allestito, ottenendo un grande consenso da parte dei numerosi ospiti, l’evento di lancio globale dei suoi nuovi prodotti per la stagione 2025 e, non a caso è stata scelta Milano, la capitale europea del Fashion. Dopo aver ottenuto ottimi risultati sul mercato cinese, DINESSR, forte della sua reputation, ha scelto per la seconda volta la capitale della moda come teatro per la presentazione dei suoi prodotti innovativi e dal packaging accattivante. Un passo rilevante per il progetto e per la strategia di sviluppo ed espansione in tutto il mondo.

DINESSR – scenari colorati

Scenari colorati e spettacolo

Preceduta da una conferenza stampa di lancio, DINESSR ha presentato molti dei suoi prodotti, davvero unici nell’ambito della cosmesi, che combinano tecnica e tecnologia avanzata e ingredienti assolutamente naturali. Il Brand ha voluto mostrare la propria unicità, innovazione del marchio e cura eccezionale nella prevenzione e cura della pelle. Ne è venuta fuori la rappresentazione perfetta della fusione tra la cultura cinese e la tecnologia di punta per la cura della pelle.

Secondo le dichiarazioni del responsabile del brand, gli ultimi anni hanno visto DINESSR apportare aggiornamenti continui e miglioramenti alla “catena di produzione tecnologica globale”. Ponendo attenzione alle esigenze e tendenze del mercato e con occhi di riguardo alla cultura cinese, il brand ha voluto collaborare con il laboratorio svizzero CRB per sviluppare formule nuove ed efficaci. Non solo, ma ha stretto una partnership con il laboratorio italiano Vitalab per l’estrazione avanzata di principi attivi vegetali, che garantiscono un processo produttivo conforme ai più elevati standard di qualità.

Non può mancare la bellezza

La nuova serie “Magnolia”

I nuovi prodotti della serie “Magnolia“, presentati in uno scenario naturale e in un allestimento scenografico, da apparire un set cinematografico, rappresentano una sintesi dell’impegno dei responsabili dell’Azienda e del brand nella ricerca e sviluppo. “Magnolia” richiama il nome di un ingrediente vegetale essenziale e, nello stesso momento incarna anche un simbolo iconico della cultura cinese. Il team di ricerca internazionale, ha messo moltissima attenzione nel selezionare estratti da tre specie della famiglia delle Magnolie, dopo aver isolato più di diecimila peptidi derivati da sei diverse tipologie di piante, creando e dando origine e vita al sistema selettivo “PlantaPeptide Matrix“. Hanno incluso collagene ricombinante umano di tipo III-A e collagene vegetale innovativo, ottenuto tramite la tecnologia brevettata di VITALAB, per potenziare gli effetti di rassodamento e riduzione delle rughe,

Come ha affermato il fondatore del brand, Sun Shumei, “L’epoca offre opportunità e missioni ai marchi cinesi. DINESSR sta cercando di costruire una catena completa di collaborazione internazionale ‘Ricerca e sviluppo – Cultura – Business’, esplorando il futuro dell’industria della bellezza“.

DINESSR – Sun Shumei

DINESSR al completo tra cui la Sig.ra Sun Shumei e Dario Ferrari

Inaugurato il “Laboratorio di Ricerca sulle Cellule Vegetali di Magnolia”

DINESSR, approfittando dell’evento di lancio, ha ufficialmente inaugurato in Europa il “Laboratorio di Ricerca sulle Cellule Vegetali di Magnolia“. Sarà dedicato in maniera totale per sostenere la strategia del brand nello studio dell’efficacia delle cellule staminali vegetali. Successivamente, il team di DINESSR proporrà accompagnandoli, i consumatori in un “tour virtuale” sui social media. In quella modalità si potrà avere uno sguardo completo sull’intero processo di produzione: dalla semina dei semi delle piante fino all’guarnizione degli ingredienti, attraverso la tecnologia avanzata di coltivazione mirata delle cellule staminali vegetali di Magnolia.

Dario Ferrari partner italiano

È italiano il partner strategico di DINESSR. L’’83enne “padrino globale della bellezza” Dario Ferrari ha elogiato lo sviluppo rapido di DINESSR nell’ultimo anno e ha dichiarato pubblicamente che rafforzerà la costruzione del centro di ricerca e sviluppo in Cina.

Un altro punto da porre in evidenza è che il Brand cinese, potenzia la sua strategia di sviluppo a “doppio motore” che si basa su “Tecnologia + Cultura”. Un percorso che pertanto integra nel marchio e lo fa in modo profondo, la “cultura locale cinese”, aumentando certamente il valore culturale del prodotto. Durante la conferenza e non a caso, DINESSR ha dedicato una sezione speciale all’esperienza delle arti tradizionali cinesi, invitando gli ospiti a partecipare alla creazione di ventagli laccati tradizionali e sacchetti profumati artigianali. Una performance di “Fior di gelsomino”, ha armoniosamente combinato melodie orientali e occidentali, dando vita a una ulteriore atmosfera magica all’evento.

In conclusione dalla Cina si sta affermando in Italia e in Europa, un nuovo processo di evoluzione commerciale e culturale. L’evento ha attirato l’attenzione di numerosi media, esperti del settore e influencer del mondo della bellezza e, la cura data allo spettacolo e allestimento dello stesso evento è stata e, lo diciamo sinceramene, eccezionale, nello scenario e nelle scenografie di alto livello. Certamente sentiremo parlare sempre più di DINESSR.

di Manuela Bresciani