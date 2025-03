DINNER CLUB: le prime due stagioni per la 1a volta in chiaro su TV8

Per la prima volta in chiaro, su TV8, arrivano le prime due stagioni di Dinner Club, l’innovativo food travelogue firmato Amazon Original e prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, in cui il cibo italiano è il vero protagonista, in onda da domani, 25 marzo, ogni martedì in un doppio appuntamento, dalle ore 21.30.

Nelle sei puntate della prima stagione, gli attori Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea sono protagonisti, con lo chef stellato Carlo Cracco, di altrettanti viaggi attraverso il Belpaese, alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari.

Lo chef viaggia con ognuno di loro, assaggiando cibi straordinari e scoprendo territori sorprendenti e nascosti, anche attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche. Insieme, tutti i protagonisti di Dinner Club si ritrovano a condividere sei cene punteggiate da racconti di viaggio, pietanze uniche e conversazioni divertenti e brillanti.

Nella seconda stagione, invece, lo chef stellato Carlo Cracco è in viaggio per l’Italia insieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniscono a cena con le socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, regalando altre sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate.

La prima e la seconda stagione di Dinner Club che arrivano per la prima volta in chiaro sono disponibili su Prime Video.

Com. Stam. + foto