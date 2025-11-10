Diocesi di Cefalù (PA). “Vie nuove verso una pace giusta”. Pubblicato il nuovo sussidio in preparazione al Natale

È disponibile in libreria e negli store online “Ai Cercatori di Dio. Vie nuove… verso una pace giusta”, il nuovo sussidio per la catechesi in preparazione al Natale curato dalla Commissione Sussidi della Diocesi di Cefalù (PA) ed edito da Il Pozzo di Giacobbe.

In un tempo segnato da conflitti, tensioni e incomprensioni, il titolo richiama con forza l’urgenza di cercare strade nuove verso una pace che non sia soltanto assenza di guerra, ma una pace che nasce nel cuore di ciascuno e si costruisce nelle famiglie, nelle comunità e nei piccoli gesti che ogni giorno possono trasformare il mondo. Le armi da deporre sono sì quelle materiali, ma anche le parole violente, le falsità, le divisioni e ogni forma di egoismo che impedisce il dialogo e l’incontro con l’altro.

Il sussidio prende spunto dalla “Lettera ai Cercatori di Dio” della CEI e dalle Propositiones Synodales del XII Sinodo che la Chiesa di Cefalù ha appena concluso, sui temi della catechesi e all’iniziazione cristiana.

“Ai Cercatori di Dio. Vie nuove… verso una pace giusta” si presenta come uno strumento, nuovo nello stile e nei contenuti, pensato per accompagnare bambini, ragazzi, famiglie e comunità lungo le quattro domeniche di Avvento fino alla celebrazione del Natale. Ogni settimana propone il Vangelo della domenica con una breve meditazione; una scheda per la famiglia, perché anche la casa diventi luogo di fede, ascolto e preghiera; attività, giochi e laboratori pensati per bambini, ragazzi e giovanissimi; parole chiave e gesti da vivere durante la celebrazione eucaristica domenicale.

Con un linguaggio semplice, illustrazioni vivaci e contenuti multimediali, il sussidio offre un aiuto concreto a catechisti, educatori, parroci e famiglie per vivere in maniera consapevole il tempo dell’Avvento.

Tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani, credenti e non, siamo cercatori di senso, di amore, di felicità. Tutti, anche chi apparentemente si è arreso, stanco di promesse che non si avverano e di strade che finiscono nel niente. Anche chi ha trovato o crede di aver raggiunto un approdo riparte per cercare ancora e va presto a solcare nuovi mari.

Allora mettiamoci in cammino per seguire vie nuove verso la vera Pace.



