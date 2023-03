Diodato presenta il suo nuovo cd Così Speciale insieme a Marina Mistretta

Acquista l’album presso la Feltrinelli di Palermo e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie. *1 pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento

Diodato torna con Così Speciale, il nuovo album dell’artista dopo l’incredibile successo di Che Vita Meravigliosa(2020) – album certificato disco di platino, con il singolo Fai Rumore vincitore del 70° Festival di Sanremo e 3 volte platino, il singolo Che Vita Meravigliosa vincitore del David di Donatello come miglior canzone originale e disco d’oro – che ha portato l’artista anche a vincere un MTV Europe Music Award come Best Italian Act. Così Speciale, anticipato dall’omonimo singolo, è un intenso viaggio di 10 tracce in cui Diodato racconta, con la sua inconfondibile cifra stilistica, esperienze e sensazioni vissute negli ultimi tre anni, che dal personale arrivano al collettivo. Lo stile dell’artista è fortemente riconoscibile sia a livello autorale che sonoro, ma c’è spazio per la sperimentazione in entrambi i campi in brani come Buco nero e Che casino; non mancano le ballad intense e d’impatto, come Ci dobbiamo incontrare e Ormai non c’eri che tu, per arrivare infine abrani più pop come Occhiali da sole e Ci vorrebbe un miracolo.

Com. Stam.