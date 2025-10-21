Dipendenti Esa, Figuccia: “Presto a tempo indeterminato”

Palermo – “Auspico per quest’anno il raggiungimento di un importante obiettivo e cioè la stabilizzazione degli operai della meccanizzazione dell’Esa.

I dipendenti sono rimasti ormai 240 e il loro passaggio a tempo indeterminato garantirebbe la realizzazione di opere importanti per la manutenzione idrico-geologica del territorio. In Finanziaria stiamo lavorando, affinché si possa ottenere questo risultato”. Così, in una nota, Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Ars.

Com. Stam.