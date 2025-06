Dirigenti medici a Enna e Messina, bandi di concorso per oltre 150 posti Scadenza ravvicinata

On line i bandi di concorso per titoli ed esami delle Aziende Sanitarie Provinciali di Messina ed Enna per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di Dirigenti Medici in varie discipline.

In particolare, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina è alla ricerca di 82 dirigenti medici per Psichiatria, Medicina del Lavoro, Medicina e Emergenza-Urgenza, Neurologia, Oncologia Medica, Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Generale, Ginecologia e Ostetricia, Radiodiagnostica, Organizzazione servizi sanitari di base, Igiene epidemiologia e sanità pubblica.

Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per candidarsi sono necessari: diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia; specializzazione ed iscrizione all’Ordine dei Medici. Il termine entro cui inviare le domande di partecipazione è l’11 giugno 2025. Clicca qui per presentare la tua candidatura e consultare il bando.

All’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna (da qui è raggiungibile la pagina dell’ente) disponibili invece 98 posti di Dirigente Medico e 1 posto di Dirigente Farmacista nella disciplina di Farmacia Ospedaliera. Per partecipare alla selezione occorrono Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione ed iscrizione all’Ordine dei Medici. I requisiti specifici di ammissione per il Dirigente Farmacista includono Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, specializzazione ed iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti.

Il termine per la presentazione delle domande è il 19 giugno 2025. Clicca qui per consultare il bando completo ed effettuare la registrazione.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani