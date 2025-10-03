Dirigenti medici varie specializzazioni. 120 in Piemonte Scadenza ravvicinata  

On line il bando di concorso per titoli ed esami della Azienda Sanitaria Locale (ASL) VCO Verbano Cusio Ossola per l’assunzione di 120 dirigenti medici.

Saranno selezionatɘ dirigenti medici per varie discipline, da assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato. In particolare sono disponibili:

23 posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia;

22 posti di dirigente medico di medicina d’emergenza e urgenza;

14 posti di dirigente medico di radiodiagnostica;

14 posti di dirigente medico di medicina interna;

14 posti di dirigente medico di psichiatria;

11 posti di dirigente medico di pediatria;

11 posti di dirigente medico di ortopedia traumatologia;

8 posti di dirigente medico di urologia;

3 posti di dirigente medico di neurologia;

Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici è necessario avere conseguito il Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale in Medicina e Chirurgia; avere la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso cui si intende partecipare ed avere effettuato l’iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. Clicca qui per consultare il bando completo e conoscere tutti i dettagli.

Le domande devono pervenire, attraverso la procedura telematica guidata accessibile da questo link , entro il 9 ottobre 2025.

