In FVG il pride ‘sconfina’: corteo tra Gorizia e Nova Gorica Appuntamento sabato, stimati 3mila partecipanti

Trieste – Con lo slogan “Sconfiniamo i diritti”, sabato 4 settembre la manifestazione Fvg Pride si terrà in forma transfrontaliera, tra la città di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, e quella di Nova Gorica in Slovenia. Sarà la terza edizione dell’evento, dopo Udine nel 2017 con 7mila persone, Trieste nel 2019 con 10mila partecipanti, mentre questa volta l’adesione è stimata in 3mila presenze. “Il tema dello sconfinamento- spiega alla Dire il presidente dell’associazione Fvg Pride, Nacho Quintana Vergara- richiama anche l’uscita dai confini delle nostre case, dopo le restrizioni legate alla pandemia, abbiamo usato questo termine come un filo rosso che collega tutti gli eventi e gli incontri. Ma era giusto collegarlo anche alle conseguenze del Covid-19 perché la situazione di emergenza sanitaria ha evidenziato ancora di più le difficoltà e le vulnerabilità della nostra comunità. Fvg Pride vuole essere un motore del cambiamento in tal senso, verso una nuova ripartenza, che noi chiediamo di ricostruire nel segno dell’inclusività”.

Ma si parlerà anche dell’importanza dell’abbattimento dei confini che una volta separavano Gorizia e Nova Gorica. Vergara sottolinea come l’evento “è stato fortemente voluto in questo luogo, per riuscire ad avviare una collaborazione tra associazioni italiane e slovene, abbiamo dato vita a un percorso insieme e allo stesso tempo abbiamo creato nuove sinergie e connessioni, utili anche per il futuro. Uno degli esempi più importanti di condivisione è che il palco principale sarà bilingue”.

Un’edizione nel pieno rispetto nelle regole anti Covid, aggiunge Vergara, “con alcuni eventi, soprattutto in Slovenia, dove ci sarà l’obbligo del green pass, mentre per il resto staremo sempre attenti a distanziamenti e alle altre misure necessarie. Stimiamo la presenza di circa 3mila persone, considerando che si tratta di un territorio con una popolazione meno numerosa delle città dove finora Fvg Pride si è svolto, oltre al fatto che ci sono, come detto, regole e restrizioni da rispettare”. Le fonte/foto «Agenzia DIRE»Com. Stam.