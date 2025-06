Diritti LGBTIQ. La Commissione europea dialoga sulla nuova strategia Scadenza ravvicinata

Una ricerca per consentire alla Commissione Europea di raccogliere informazioni sui settori che richiedono azioni a livello UE per l’uguaglianza delle persone LGBTIQ.

Lo studio si articola in un un invito a presentare contributi e in una consultazione pubblica aperta. Sia l’invito a presentare contributi che la consultazione pubblica aperta saranno disponibili per 12 settimane in tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE.

Le discriminazioni nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non binarie, intersessuali e queer (LGBTIQ) sono una realtà quotidiana per molte persone nell’UE. La Commissione punta a formulare dunque una nuova strategia per combattere disuguaglianze e discriminazioni concentrandosi sulle molestie, sulla violenza omofoba e sulla eliminazione delle pratiche di conversione. La consultazione è rivolta ai/alle cittadinə e a soggetti portatori di interessi, tra cui:

• autorità nazionali incaricate di combattere la discriminazione nei confronti delle persone LGBTIQ;

• organizzazioni della società civile attive nel settore dell’uguaglianza delle persone LGBTIQ;

• organismi per la parità e la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET);

• l’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali;

• datori di lavoro, organizzazioni professionali e sindacati;

• esponenti del mondo accademico ed esperti in materia di uguaglianza LGBTIQ;

• persone interessate al tema dell’uguaglianza delle persone LGBTIQ;

• portatori di interessi nelle zone rurali e remote;

• pertinenti organizzazioni internazionali;

• altri portatori di interessi pubblici e privati che si interessano ad aspetti specifici dell’uguaglianza delle persone LGBTIQ (ad esempio istituti nazionali di statistica, settore sanitario) o che sono interessati alla discriminazione intersezionale.

Per l’invio dei feedback c’è tempo fino al 24 giugno 2025. Per tutti i dettagli clicca qui (pagina in inglese).

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani